The Times: Путин передал сигнал Зеленскому
- 15.05.2025, 12:38
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Кремль настроен продолжать войну в Украине.
Встреча Зеленского и Путина сорвалась. Чего хочет диктатор
Российский диктатор Владимир Путин настроен продолжать войну в Украине любой ценой.
Об этом пишет The Times.
«Решение Путина не участвовать в переговорах, вероятно, было неявным сигналом того, что он не заинтересован во встрече с Зеленским, разве что для принятия его капитуляции», - говорится в материале.
По данным издания, Путина не беспокоят угрозы европейских лидеров усилить санкции против Москвы и увеличить поставки оружия Украине.
«На самом деле, было маловероятно, что даже личные переговоры между Путиным и Зеленским в Турции приведут к устойчивому прекращению огня, не говоря уже о соглашении о прекращении войны. ... Нет никаких признаков того, что Путин, бывший офицер КГБ, который правит Россией 25 лет, готов отступить от того, что он считает своей исторической миссией - покорить Украину», - пишет автор.
Пока остается неизвестным то, как Трамп отреагирует на провальную встречу.
«Обвинит ли он Путина в срыве возможности для мира? Или снова обратит свой гнев на Зеленского, если тот откажется сесть за стол переговоров с делегацией России?» - добавляет издание.