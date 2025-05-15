закрыть
15 мая 2025, четверг, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Витебском продают необычный летний дом

  • 15.05.2025, 12:48
Под Витебском продают необычный летний дом

Такую дачу многие вряд ли встречали.

В садовом товариществе «Надея» в деревне Старинки, которая всего в 10 км от Витебска, выставлена на продажу современная дача с полным набором удобств. Она удивляет не только внутренним наполнением, но и внешним видом. Объявление опубликовано на сайте re.kufar.by.

Дом построен в 2017 году, имеет два этажа и общую площадь 106,7 м². В гостиной полоток около 4 метров, что добавляют пространству объема.

Внутри — три комнаты, теплые полы, два санузла, электрическое и твердотопливное отопление. Есть своя скважина и септик.

«Дача строилась основательно, с душой и надолго», — говорится в объявлении.

Дом полностью готов к проживанию и продается со всей мебелью и техникой: в комплект входят посудомоечная и стиральная машины, электроплита с духовым шкафом, кондиционер и другие бытовые приборы.

С улицы дача выглядит не менее интересно, чем внутри, — она похожа на шар, вкопанный в землю.

На участке в 15 соток расположен сам дом, а также площадка с навесом для автомобиля.

Стоимость объекта — 70 000 долларов (примерно 211 085 рублей по курсу на 15 мая).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина
Ответ Путина был ожидаем
Ответ Путина был ожидаем Леонид Невзлин
Главная ошибка Путина
Главная ошибка Путина Владимир Пастухов
Один из сценариев победы
Один из сценариев победы Игорь Эйдман