Под Витебском продают необычный летний дом 15.05.2025, 12:48

Такую дачу многие вряд ли встречали.

В садовом товариществе «Надея» в деревне Старинки, которая всего в 10 км от Витебска, выставлена на продажу современная дача с полным набором удобств. Она удивляет не только внутренним наполнением, но и внешним видом. Объявление опубликовано на сайте re.kufar.by.

Дом построен в 2017 году, имеет два этажа и общую площадь 106,7 м². В гостиной полоток около 4 метров, что добавляют пространству объема.

Внутри — три комнаты, теплые полы, два санузла, электрическое и твердотопливное отопление. Есть своя скважина и септик.

«Дача строилась основательно, с душой и надолго», — говорится в объявлении.

Дом полностью готов к проживанию и продается со всей мебелью и техникой: в комплект входят посудомоечная и стиральная машины, электроплита с духовым шкафом, кондиционер и другие бытовые приборы.

С улицы дача выглядит не менее интересно, чем внутри, — она похожа на шар, вкопанный в землю.

На участке в 15 соток расположен сам дом, а также площадка с навесом для автомобиля.

Стоимость объекта — 70 000 долларов (примерно 211 085 рублей по курсу на 15 мая).

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