Зеленский: В Турцию приехала «бутафорская» делегация РФ

Зеленский: В Турцию приехала «бутафорская» делегация РФ19
- 15.05.2025, 13:05
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Путин отправил людей, неспособных принимать решения.
Президент Украины Владимир Зеленский после приземления в Анкаре в Турции в четверг, 15 мая, заявил, что Украина может быть представлена на переговорах с Россией на самом высоком уровне. В то же время уровень россиян больше похож на «бутафорский».
Об этом он сказал журналистам в аэропорту, видео заявления транслировал Офис президента Украины, пишет New Voice.
Он подчеркнул, что в Турцию прибыла делегация Украины на самом высоком уровне, включая представителей МИД, Офиса президента, военных, разведку. Это позволит принимать любые решения, которые могут привести к справедливому миру.
По словам Зеленского, решение относительно дальнейших переговоров с россиянами будут приниматься после расширенной встречи украинской делегации с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, на которой также будут присутствовать представители США.
«Уровень русских — больше похож на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать, какими будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом. Мы посмотрим, какой у россиян мандат и способны ли они что-то сами принимать, потому что нам всем известно, кто в России принимает решения», — сказал Зеленский и добавил, что официально ему пока неизвестен состав российской делегации для переговоров.
Ранее 15 мая в Кремле подтвердили, что диктатор Владимир Путин не приедет на переговоры с Украиной в Турцию. Вместо этого он отправил в Стамбул своего помощника Владимира Мединского, заместителя главы МИД Михаила Галузина, заместителя министра обороны Александра Фомина и начальника ГУ Генштаба Игоря Костюкова. Они, вероятно, уже прибыли. Переговоры, как утверждает российский МИД, могут начаться во второй половине дня.