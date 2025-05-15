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Белорусы в прошлом году купили в Польше более 3000 квартир

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  • 15.05.2025, 13:08
Белорусы в прошлом году купили в Польше более 3000 квартир

Опережают наших соотечественников только украинцы.

В 2024 году белорусы купили в Польше более 3000 квартир — в полтора раза больше, чем годом ранее. Это второе место среди иностранцев. Опережают наших соотечественников только украинцы — они купили 8,8 тыс. квартир, передает «Еврорадио».

Всего в 2024 году иностранцы купили в Польше 17 330 квартир, или на 21% больше, чем в 2023-м, сообщает тг-канал «Белорусы в Польше» со ссылкой на Министерство внутренних дел и администрации. Кроме украинцев и белорусов квартиры покупали граждане России (368), Индии (221), Китая (161), Турции (153), Вьетнама (107).

Чаще всего иностранцы покупали квартиры в Варшаве (3535). В тройку лидеров входят также Краков (1523) и Вроцлав (1491). Намного отстают от них Лодзь (827), Познань (540), Гданьск (325), Гожув-Велькопольский (204) и Щецин (158).

Некоторые иностранцы при покупке квартиры воспользовались польской программой «Безопасный кредит 2%», запущенной в 2023 году. Ее использовали 2215 украинцев и 492 белоруса.

В 2024 году с разрешения МВД Польши граждане Беларуси оформили 303 сделки с земельными участками общей площадью 11,7 гектара (в среднем 400 кв. метров на один участок). Также белорусы получили 168 разрешений на покупку недвижимости в пограничной зоне.

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