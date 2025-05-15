Ведущие европейские дипломаты обвинили Путина в cрыве переговоров с Украиной 5 15.05.2025, 13:16

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Последовала также реакция Трампа.

Ведущие европейские дипломаты обвинили Владимира Путина в подрыве переговоров с Украиной, направленных на прекращение войны. Однако США заняли более осторожную позицию перед возможной встречей в Турции.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что назначение Кремлем делегации низкого уровня для участия в переговорах в Стамбуле показало, что Путин пытается «выиграть время».

«Мы надеемся, что президент Соединенных Штатов увидит в этом издевательстве то, чем оно является, и сделает правильные выводы», - сказал он журналистам перед встречей с коллегами по НАТО в турецкой Анталье.

В то время как Украина готова к переговорам, Россия «хочет продолжить войну», заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. «Единственный пустой стул - российский».

«Очевидно, что Россия направляет в Турцию на эти мирные переговоры только делегацию более низкого уровня», - заявил в четверг журналистам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

США «открыты для конструктивного подхода и оказания любой помощи в прекращении конфликта», - заявил госсекретарь Марко Рубио, который находится на встрече НАТО в Анталье. «Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару дней», добавив, что «мы хотим увидеть прогресс».

Рубио должен присоединиться к спецпредставителям президента США Стиву Уиткоффу и Кейту Келлогу в Стамбуле 16 мая.

Путин объявил, что российскую делегацию возглавит его помощник Владимир Мединский, что вызвало сомнения относительно перспектив каких-либо конкретных шагов по прекращению войны на встречах на этой неделе.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп, находящийся в турне по Ближнему Востоку, дал понять, что он все еще может приехать в Турцию, хотя Путин пока не продемонстрировал никаких признаков готовности принять участие в переговорах.

«Я думал о том, чтобы поехать, но это очень сложно из-за того, что мы делаем сегодня и завтра», - сказал Трамп журналистам в Катаре. «Но знаете, если что-то случится, я бы поехал в пятницу, если бы это было уместно».

На вопрос, разочарован ли он тем, что Путин не поедет в Стамбул, Трамп ответил, что «не ожидал», что Путин приедет.

«Я сказал, что не думаю, что он поедет, если я не поеду, и это оказалось правдой», - сказал Трамп. «Я не думал, что Путин сможет поехать, если меня там не будет».

Визит Зеленского

Зеленский уже прибыл в Анкару, где должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он назвал состав российской делегации «бутафорским». По его словам, Украина направила в Турцию делегацию высокого уровня.

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