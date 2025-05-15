Помощник, дипломат и разведчик: кого Путин отправил на переговоры в Турцию?
- 15.05.2025, 13:22
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Что известно о «переговорщиках».
Чуть более чем за час до полуночи, 14 мая по минскому времени, Кремль опубликовал список участников российской делегации, Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Владимир Мединский, помощник Путина — глава делегации. Родился в советской Украине. Участвовал в переговорах 2022 года, которые в итоге провалились. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Автор нового учебника истории, отражающего точку зрения Кремля: гордость за достижения СССР, боль от его распада и восхищение «возрождением» России под руководством бывшего офицера КГБ. Занимает должность председателя Российского военно-исторического общества.
Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел. Отвечает за отношения с СНГ — объединением бывших советских республик. Окончил Институт стран Азии и Африки МГУ. Свободно говорит на японском и английском языках.
Игорь Костюков, директор Главного управления Генштаба (ГРУ), военной разведки России. ГРУ считается одной из самых могущественных разведслужб мира. Костюков стал первым военно-морским офицером, возглавившим ГРУ.
Александр Фомин, заместитель министра обороны. Участвовал в переговорах 2022 года с Украиной.
Также Путин утвердил список экспертов, которые присоединятся к делегации:
Александр Зорин, первый заместитель начальника информационного управления Генштаба. Родился в cоветской Украине. Участвовал в российском военном вмешательстве в сирийский конфликт.
Елена Подобреевая, заместитель руководителя управления по гуманитарной политике администрации Путина.
Алексей Полищук, директор департамента стран СНГ МИД России, курирует отношения с Беларусью, Украиной и Молдовой.
Виктор Шевцов, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.