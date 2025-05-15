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Помощник, дипломат и разведчик: кого Путин отправил на переговоры в Турцию?

  • 15.05.2025, 13:22
  • 1,634
Помощник, дипломат и разведчик: кого Путин отправил на переговоры в Турцию?

Что известно о «переговорщиках».

Чуть более чем за час до полуночи, 14 мая по минскому времени, Кремль опубликовал список участников российской делегации, Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Владимир Мединский, помощник Путина — глава делегации. Родился в советской Украине. Участвовал в переговорах 2022 года, которые в итоге провалились. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Автор нового учебника истории, отражающего точку зрения Кремля: гордость за достижения СССР, боль от его распада и восхищение «возрождением» России под руководством бывшего офицера КГБ. Занимает должность председателя Российского военно-исторического общества.

Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел. Отвечает за отношения с СНГ — объединением бывших советских республик. Окончил Институт стран Азии и Африки МГУ. Свободно говорит на японском и английском языках.

Игорь Костюков, директор Главного управления Генштаба (ГРУ), военной разведки России. ГРУ считается одной из самых могущественных разведслужб мира. Костюков стал первым военно-морским офицером, возглавившим ГРУ.

Александр Фомин, заместитель министра обороны. Участвовал в переговорах 2022 года с Украиной.

Также Путин утвердил список экспертов, которые присоединятся к делегации:

Александр Зорин, первый заместитель начальника информационного управления Генштаба. Родился в cоветской Украине. Участвовал в российском военном вмешательстве в сирийский конфликт.

Елена Подобреевая, заместитель руководителя управления по гуманитарной политике администрации Путина.  

Алексей Полищук, директор департамента стран СНГ МИД России, курирует отношения с Беларусью, Украиной и Молдовой.  

Виктор Шевцов, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.

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