Что есть при высоком давлении: четыре вкусных продукта, которые помогут сердцу 3 15.05.2025, 13:29

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Ученые поделились неожиданными результатами нового исследования.

Чай и черный шоколад могут помочь в поддержании кровяного давления, а также общего здоровья сердечно-сосудистой системы. Об этом со ссылкой на исследователей из Университета Суррея пишет Earth.

В исследовании, которое недавно было опубликовано в Европейском журнале профилактической кардиологии, говорится о том, что если регулярно употреблять какао, чай, яблоки и виноград, то благодаря растительным соединениям флаван-3-олов, которые содержатся в этих продуктах, можно снизить кровяное давление и улучшить функцию кровеносных сосудов.

Ученые проанализировали данные 145 рандомизированных контролируемых исследований и выяснили, что люди, которые потребляли больше флаван-3-олов, чем другие, имели более низкое кровяное давление. В некоторых случаях эффект от этих соединений был аналогичен, как от определенных лекарств от кровяного давления.

Исследователи также детально изучили эндотелий - внутреннюю оболочку кровеносных сосудов - и сделали вывод, что флаван-3-олы укрепляют ее. Это означает, что кусочек темного шоколада или несколько ломтиков яблока потенциально могут защитить ваше сердце.

«Результаты обнадеживают тех, кто ищет доступные способы контроля артериального давления и поддержания здоровья сердца с помощью приятных изменений в питании. Включение небольшого количества распространенных продуктов, таких как чай, яблоки, темный шоколад или какао-порошок, в ежедневный сбалансированный рацион может обеспечить полезное количество флаван-3-олов», - прокомментировал эксперт по сердечно-сосудистой медицине в Университете Суррея и ведущий автор исследования Кристиан Хейсс.

Хейсс подчеркнул, что это исследование не означает, что следует отказаться от лекарств, назначенных врачом.

«Хотя это не заменяет назначенные лекарства или медицинские советы, включение большего количества продуктов, богатых флаван-3-олы, в ежедневный рацион может быть ценным дополнением к здоровому образу жизни, особенно для тех, кто имеет повышенное кровяное давление», - отметил он.

На вопрос, сколько флаван-3-олов нужно съесть, чтобы заметить эффект, исследователи точно не ответили, отметив лишь, что могут помочь чашка чая, небольшой кусочек темного шоколада или горсть винограда.

В то же время отмечается, что избыток может иметь обратный эффект: больше шоколада не означает больше пользы для здоровья. Баланс - это самое важное.

Исследователи подчеркнут, что они продолжат изучать этот вопрос, чтобы раскрыть, как флаван-3-олы работают на самом деле, будут ли эти соединения иметь одинаковое влияние на людей с различными заболеваниями, сколько их нужно употреблять и тому подобное.

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