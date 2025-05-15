Стала известна дата суда над Ниной Багинской по уголовному делу 1 15.05.2025, 13:31

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Нина Багинская

Лукашисты назначили «процесс» в суде Первомайского района Минска.

Суд над 78-летней Ниной Багинской, которую обвиняют в «неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий», начнется 30 мая, сообщает «Белсат» со ссылкой на свои источники.

По данным «Белсата», заседание по делу Багинской назначено на 10.30 30 мая в суде Первомайского района Минска. В основе обвинения лежат административные протоколы и решения судов от 2024 года.

Напомним, женщине вменяется статья 342−2 Уголовного кодекса (Неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Поводом для уголовного преследования стали прогулки со значками бело-красно-белого цвета на одежде и демонстрация национальной символики на улицах Минска в 2024 году, сообщают правозащитники.

По данным «Вясны», в 2024 году Нину Багинскую три раза привлекали к административной ответственности по статье 24.23 КоАП (Несанкционированное пикетирование). Общая сумма штрафов составила 7200 рублей. Кроме того, на нее составили еще пять протоколов.

«Гэта сёмая справа паводле гэтага артыкула з моманту яго ўвядзення ў Крымінальны кодэкс, якая дайшла да суда. Вядома, што падчас следства па крымінальнай справе Ніну Багінскую некалькі разоў вазілі на псіхіятрычную экспертызу», — передает «Вясна».

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