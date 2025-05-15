Кому он нужен, этот «Газпром»? Михаил Крутихин

15.05.2025, 13:40

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Отчаянное положение российского газоэкспортного монополиста.

Если верить многочисленным сообщениям провластных СМИ, за новыми контрактами на покупку российского газа чуть ли ни очередь выстроилась.

«Ну, мы с американцами эту тему поднимаем», — сказал помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, действительно ли Россия и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу.

О таких переговорах со ссылкой аж на восемь анонимных источников сообщало агентство Reuters. За восстановление поставок газа по трубам «Северного потока» неоднократно выступали отдельные германские политики — предсказуемо, из числа сочувствующих путинскому режиму. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал возобновить транзит российского газа через Украину.

Одновременно московские чиновники утверждают, что китайцы могут согласиться на импорт газа по новому восточному маршруту — так называемой «Силе Сибири-2», от которой в Пекине много лет подряд отказываются и открещиваются.

Другим перспективным направлением поставок газа в «Газпроме» называют Иран, который якобы готов принимать до 55 млрд кубометров в год. А для болгарского участка газопровода «Турецкий поток», по слухам, нашелся американский инвестор, желающий «укрепить топливные поставки Москвы».

Бурный поток «хотелок» в СМИ отражает отчаянное положение российского газоэкспортного монополиста. Начав в 2021 году постепенный уход с европейского рынка по указанию из Кремля, «Газпром» сократил поставки в Европу со 157 млрд кубометров до 54 млрд в 2024 году, а в нынешнем году может отправить туда менее 40 млрд кубометров. Газовые поставки России в ЕС — на минимальном уровне за последние 45 лет.

Превращение промышленного гиганта в инструмент политического шантажа обходится «Газпрому» недёшево. Потери компании от ухода с европейского рынка оцениваются в $40 млрд в год, а лихорадочные усилия по поискам новых рынков результата не приносят.

Европейцы, которым российский поставщик дал множество поводов, чтобы они убедились в его ненадёжности, настроены решительно. Еврокомиссия усилила положения принятого в 2022 плана REPowerEU, который требовал полного отказа от поставок газа и нефти из России к 2027 году, и представила новый план в развитие этой идеи, включив в будущий запрет и поставки урана.

Что касается перспектив восстановления прокачки по «Северному потоку», то позиция принимающей страны — Германии сводится к категорическому отказу, о чем не перестают заявлять в правительстве этой страны. Да и американских инвесторов, которых соблазнила бы роль посредника между дискредитировавшим себя «Газпромом» и Европой, на горизонте не видно. Европа прекрасно обходится без российского газа, если не считать Сербию, Венгрию и Словакию — «друзей» Путина, да и тем придётся к 2027 году выполнять обязательства перед ЕС и отказаться от этих поставок.

Что касается планов России в отношении «Силы Сибири-2», то уговоры китайцев пока плодов не принесли. Вице-премьер Александр Новак

, похоже, очень вольно интерпретировал китайскую позицию, когда объявил, что Путин и Си Цзиньпин дали указания ускорить реализацию проекта. На самом деле стороны должны ускорить не «реализацию», а ни к чему не обязывающие переговоры на эту тему. Никаких договоренностей по этому газопроводу нет и в ближайшем будущем не предвидится.

Все, что реально делает «Газпром» в восточном направлении, — так это попытки спасти уже построенную первую «Силу Сибири», выполнить контрактные обязательства. Компания по «кусочкам» строит в Сибири внутрироссийский вариант «Силы Сибири-2», чтобы обеспечить подписанный в спешке контракт газом, под видом заботы о газификации российских регионов. А на нерегулярных переговорах российская сторона пытается склонить Пекин к закупкам дополнительных объёмов газа, соблазняя китайцев огромными скидками в цене.

Что касается южного направления экспорта, то расчет на Иран вряд ли оправдан.

Во-первых, Иран не готов становиться посредником в реэкспорте газпромовского газа — у него самого этого газа более чем достаточно, а вариантов продажи его за границу фактически нет.

Во-вторых, реализация российского газа на внутреннем иранском рынке — дело коммерчески безнадежное, учитывая крайне низкие субсидируемые цены.

И в-третьих, существующая газотранспортная инфраструктура маршрута из России через Азербайджан в Иран рассчитана примерно на прокачку максимум 2.8 млрд кубометров в год, а прокладка новых магистральных трубопроводов требует времени, денег и согласия Азербайджана (что совсем не гарантировано, особенно после того как Россия сбила над Грозным азербайджанский самолет и не извинилась).

Расширение поставок в ЕС по «Турецкому потоку»? Даже если намерения американского инвестора в отношении болгарского участка реальны, это никак не влияет на поток газа из России по этому маршруту. А вот что действительно играет на этом маршруте главную роль, так это намерения Турции создать на своей территории газовый «хаб», с которого через Болгарию в ЕС пойдет не газпромовский газ, а «турецкая смесь».

Турки намерены без участия России превратиться в крупного поставщика газа, который эта страна получает не только из России, но ещё и из Азербайджана, Ирана, Туркменистана (по схеме замещения через Иран) и в сжиженном виде из нескольких источников. К тому же и сама Турция расширяет добычу газа на промыслах в Черном море. «Газпрому» здесь не на что рассчитывать.

Общая картина складывается не в пользу «Газпрома». Колоссальные запасы газа (самые большие в мире) монетизировать не получается. Доверия к надежности этого поставщика ни у кого нет. А если чудом что-то получится у него с китайцами, то доходы от поставок не окупят ни строительство газотранспортной инфраструктуры, ни даже операционных издержек на добычу и транспортировку газа. Коммерцией здесь и не пахнет.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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