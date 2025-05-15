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Кому он нужен, этот «Газпром»?

  • Михаил Крутихин
  • 15.05.2025, 13:40
  • 1,702
Кому он нужен, этот «Газпром»?

Отчаянное положение российского газоэкспортного монополиста.

Если верить многочисленным сообщениям провластных СМИ, за новыми контрактами на покупку российского газа чуть ли ни очередь выстроилась.

«Ну, мы с американцами эту тему поднимаем», — сказал помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, действительно ли Россия и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу.

О таких переговорах со ссылкой аж на восемь анонимных источников сообщало агентство Reuters. За восстановление поставок газа по трубам «Северного потока» неоднократно выступали отдельные германские политики — предсказуемо, из числа сочувствующих путинскому режиму. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал возобновить транзит российского газа через Украину.

Одновременно московские чиновники утверждают, что китайцы могут согласиться на импорт газа по новому восточному маршруту — так называемой «Силе Сибири-2», от которой в Пекине много лет подряд отказываются и открещиваются.

Другим перспективным направлением поставок газа в «Газпроме» называют Иран, который якобы готов принимать до 55 млрд кубометров в год. А для болгарского участка газопровода «Турецкий поток», по слухам, нашелся американский инвестор, желающий «укрепить топливные поставки Москвы».

Бурный поток «хотелок» в СМИ отражает отчаянное положение российского газоэкспортного монополиста. Начав в 2021 году постепенный уход с европейского рынка по указанию из Кремля, «Газпром» сократил поставки в Европу со 157 млрд кубометров до 54 млрд в 2024 году, а в нынешнем году может отправить туда менее 40 млрд кубометров. Газовые поставки России в ЕС — на минимальном уровне за последние 45 лет.

Превращение промышленного гиганта в инструмент политического шантажа обходится «Газпрому» недёшево. Потери компании от ухода с европейского рынка оцениваются в $40 млрд в год, а лихорадочные усилия по поискам новых рынков результата не приносят.

Европейцы, которым российский поставщик дал множество поводов, чтобы они убедились в его ненадёжности, настроены решительно. Еврокомиссия усилила положения принятого в 2022 плана REPowerEU, который требовал полного отказа от поставок газа и нефти из России к 2027 году, и представила новый план в развитие этой идеи, включив в будущий запрет и поставки урана.

Что касается перспектив восстановления прокачки по «Северному потоку», то позиция принимающей страны — Германии сводится к категорическому отказу, о чем не перестают заявлять в правительстве этой страны. Да и американских инвесторов, которых соблазнила бы роль посредника между дискредитировавшим себя «Газпромом» и Европой, на горизонте не видно. Европа прекрасно обходится без российского газа, если не считать Сербию, Венгрию и Словакию — «друзей» Путина, да и тем придётся к 2027 году выполнять обязательства перед ЕС и отказаться от этих поставок.

Что касается планов России в отношении «Силы Сибири-2», то уговоры китайцев пока плодов не принесли. Вице-премьер Александр Новак

, похоже, очень вольно интерпретировал китайскую позицию, когда объявил, что Путин и Си Цзиньпин дали указания ускорить реализацию проекта. На самом деле стороны должны ускорить не «реализацию», а ни к чему не обязывающие переговоры на эту тему. Никаких договоренностей по этому газопроводу нет и в ближайшем будущем не предвидится.

Все, что реально делает «Газпром» в восточном направлении, — так это попытки спасти уже построенную первую «Силу Сибири», выполнить контрактные обязательства. Компания по «кусочкам» строит в Сибири внутрироссийский вариант «Силы Сибири-2», чтобы обеспечить подписанный в спешке контракт газом, под видом заботы о газификации российских регионов. А на нерегулярных переговорах российская сторона пытается склонить Пекин к закупкам дополнительных объёмов газа, соблазняя китайцев огромными скидками в цене.

Что касается южного направления экспорта, то расчет на Иран вряд ли оправдан.

Во-первых, Иран не готов становиться посредником в реэкспорте газпромовского газа — у него самого этого газа более чем достаточно, а вариантов продажи его за границу фактически нет.

Во-вторых, реализация российского газа на внутреннем иранском рынке — дело коммерчески безнадежное, учитывая крайне низкие субсидируемые цены.

И в-третьих, существующая газотранспортная инфраструктура маршрута из России через Азербайджан в Иран рассчитана примерно на прокачку максимум 2.8 млрд кубометров в год, а прокладка новых магистральных трубопроводов требует времени, денег и согласия Азербайджана (что совсем не гарантировано, особенно после того как Россия сбила над Грозным азербайджанский самолет и не извинилась).

Расширение поставок в ЕС по «Турецкому потоку»? Даже если намерения американского инвестора в отношении болгарского участка реальны, это никак не влияет на поток газа из России по этому маршруту. А вот что действительно играет на этом маршруте главную роль, так это намерения Турции создать на своей территории газовый «хаб», с которого через Болгарию в ЕС пойдет не газпромовский газ, а «турецкая смесь».

Турки намерены без участия России превратиться в крупного поставщика газа, который эта страна получает не только из России, но ещё и из Азербайджана, Ирана, Туркменистана (по схеме замещения через Иран) и в сжиженном виде из нескольких источников. К тому же и сама Турция расширяет добычу газа на промыслах в Черном море. «Газпрому» здесь не на что рассчитывать.

Общая картина складывается не в пользу «Газпрома». Колоссальные запасы газа (самые большие в мире) монетизировать не получается. Доверия к надежности этого поставщика ни у кого нет. А если чудом что-то получится у него с китайцами, то доходы от поставок не окупят ни строительство газотранспортной инфраструктуры, ни даже операционных издержек на добычу и транспортировку газа. Коммерцией здесь и не пахнет.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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