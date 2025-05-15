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Помог британский HASK TSV: бойцы ВСУ зашли в тыл россиянам

  • 15.05.2025, 13:59
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Помог британский HASK TSV: бойцы ВСУ зашли в тыл россиянам

И забрали 26 побратимов из-под носа у оккупантов.

Десантники 46 аэромобильной Подольской бригады ВСУ выполняют опасные задачи — залетают в тыл противника, взрывают их укрепления или эвакуируют собратьев из-под носа россиян. Выполнять экстремальные задачи бойцам помогают британские бронеавтомобили Husky TSV.

Об этом говорится в сюжете Армия TV.

Husky TSV — британская бронемашина тактического сопровождения 2006 года выпуска, которая имеет полный привод и колесную базу 4х4, имеет защищенный панцерный корпус с мощной рамой, что защищает бойцов как от стрелкового оружия, так и от обломков. Он вмещает до 5 бойцов в полной экипировке.

Однако, по словам водителя с позывным «Бобер», ему удавалось вывозить на бронеавтомобиле аж 26 побратимов.

«Это было, когда я вывозил из укрытия ночью. Они все как на линейке выстроились. Я не успел развернуться, эти 26 человек загрузились за полторы минуты и кричат: «Давай по коробке, потому что противник вот у дома». Я поворачиваю голову: «Что в этом?» Они говорят «Да», я на газ и погнали», — рассказывает водитель бронеавтомобиля с позывным «Бобер».

Кроме этого на автомобиле выполняли другие «интересные» задачи — залетали в тыл к противнику, подъезжали к дотам, где он заседал, наводчик по нему отрабатывал и забрасывали в них взрывчатку. Как рассказывает «Бобер», подъезжали на расстояние метров 5-10, а дальше быстро убегали, чтобы не задело взрывом.

Бронеавтомобиль Husky TSV

В штатной комплектации бронеавтомобиль оснащается пулеметом, это может быть либо М-240 калибром 7,62 либо «Браунинг» с калибром 12,7. Здесь устанавливается дистанционный модуль, которым можно управлять из салона.

«Скорострельность у него хорошая от 430 до 570 патронов, можно цинк выпустить буквально за 15-20 секунд, посадку выкосить легко не напрягаясь. Эвак делали, парня забирали. Мы ездили тремя машинами и мы ехали первыми — на себя огонь брали для того, чтобы я хотел брать для того, чтобы я хотел, чтобы мальчики брали для того, чтобы есть там, чтобы есть прежде всего, чтобы есть первых — на себя огонь брали для того, чтобы есть прежде всего. конечно насыпали как хотели. Это все сработало, ребята молодцы забрали и мы откатились быстро», — рассказал пулеметчик «Мартын».

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