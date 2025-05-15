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У белоруса едва не сорвалась покупка квартиры в Минске из-за «плохих» долларов

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  • 15.05.2025, 13:54
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У белоруса едва не сорвалась покупка квартиры в Минске из-за «плохих» долларов

Банки принялись браковать купюры.

Белорус собирался купить квартиру в Минске и снял для этих целей доллары в банке — сделку планировали провести наличными. Однако во время расчета уже в другом банке забраковали из-за дефектов почти треть купюр — 17 тысяч долларов из 61 тысячи. Чтобы все-таки закрыть сделку, всем участникам пришлось потратить полдня и огромное количество сил и нервов.

Эту историю рассказала в TikTok сотрудница одного из столичных агентств по недвижимости, заметило «Зеркало».

@.happy.rielt.anastasiya #доллар #доллары #сделки #недвижимость#купитьквартиру #продатьквартируминск #рекомендации #кредиты ♬ оригинальный звук - Анастасия Акулич Happy Rielt

По словам женщины, 12 мая ей предстояла обычная сделка купли-продажи квартиры: чистая продажа, покупка за наличные, без ипотеки и задержек: «Буквально полгода назад эта сделка бы прошла за два часа». Но на этот раз все пошло иначе.

Все стороны встретились в 9 утра в одном из минских банков, чтобы провести сделку через безопасный платеж. Стоимость квартиры составляла 61 тысяча долларов. Покупатель, клиент авторки видео, накануне снял эту сумму в двух разных банках и принес наличные с официальными квитанциями.

Когда деньги поступили в кассу, началась проверка. В этот момент из 61 тысячи долларов кассир отбраковал 17 тысяч, то есть почти 30% купюр признали неплатежеспособными из-за различных дефектов. Причем деньги покупатель снял заранее напрямую с банковского счета.

— Покупатель в шоке, продавец в шоке, мы в шоке, — эмоционально вспоминает женщина.

По ее словам, обычно в агентстве просят клиентов брать с собой запас долларов — около 5 тысяч наличными — на случай, если часть купюр отбракуют: «Но не 30 процентов!».

— Поставьте себя на место покупателя. Что ему сейчас делать? У него были деньги, он себе такой уверенный жил, что у него есть деньги, он покупает квартиру, он хранил эти деньги в банке, он снял эти деньги в банке, принес в банк. И ему говорят: «Ваши 17 тысяч неплатежеспособны». Возьмите эти бумажки и раздайте, или то же самое, что листики нарвать с клена и попытаться ими расплатиться, — возмутилась автор ролика.

В итоге вопрос удалось решить, но это заняло несколько часов — с 9 утра до 15 дня. Все это время покупатель, продавцы («далеко пенсионеры») и посредница пытались пристроить бракованные купюры — ездили из банка в банк, стояли в очередях, проходили проверки. Даже пришлось открыть расчетный счет в одном из банков: из 17 тысяч приняли около 8, остальное снова не прошло проверку. Тогда в ход пошли запасные купюры — еще 9 тысяч. И снова отбраковка.

В итоге из всей «проблемной» суммы в 17 тысяч удалось «спасти» около 14,7 тысячи. Остальные деньги (примерно 2300 долларов) просто обменяли на белорусские рубли в очередном банке — их в итоге и забрали продавцы.

— Целый день убит, все просто измотаны, не понимают, что происходит, на нервах. Вот такой вот крик души, — подытожила женщина.

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