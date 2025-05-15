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Продажи новых автобусов МАЗ в России рухнули на 72%

  • 15.05.2025, 14:06
Продажи новых автобусов МАЗ в России рухнули на 72%

В самой Беларуси организации предпочитают покупать китайские автобусы.

Продажи новых автобусов МАЗ в России в первые четыре месяца 2025 года рухнули на 72,8%, сообщает «Автостат». За этот период было продано 74 автобуса, в то время, как за этот период в 2024 году было продано 272 автобуса, сообщает «Еврорадио».

Напомним, что в Минске МАЗ построил новый завод по производству автобусов. В России белорусские автобусы часто горят.

В самой Беларуси организации предпочитают покупать китайские автобусы.

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