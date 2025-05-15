Продажи новых автобусов МАЗ в России рухнули на 72%
- 15.05.2025, 14:06
В самой Беларуси организации предпочитают покупать китайские автобусы.
Продажи новых автобусов МАЗ в России в первые четыре месяца 2025 года рухнули на 72,8%, сообщает «Автостат». За этот период было продано 74 автобуса, в то время, как за этот период в 2024 году было продано 272 автобуса, сообщает «Еврорадио».
Напомним, что в Минске МАЗ построил новый завод по производству автобусов. В России белорусские автобусы часто горят.
В самой Беларуси организации предпочитают покупать китайские автобусы.