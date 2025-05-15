«Это тектонический сдвиг»: что означает приговор Жерару Депардье 15.05.2025, 14:10

Во Франции заявили, что репутация актера окончательно запятнана.

Вчера французский киноактер Жерар Депардье был признан виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами на съемочной площадке. Этот приговор может существенно повлиять на киноиндустрию страны, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Суд назначил ему 18 месяцев условного лишения свободы, штраф в размере €29 000 и внесение в реестр сексуальных преступников. Адвокат артиста уже заявил о намерении обжаловать решение.

«Когда падает монументальная фигура, это всегда символично и мощно», — сказала писательница Агнес Пуарье. Она отметила, что репутация Депардье «глубоко запятнана», а французская киноиндустрия «приговорила его гораздо раньше — он не снимался еще три года».

Председатель жюри Каннского кинофестиваля Жюльет Бинош прокомментировала: «Он больше не священен». Эти слова подчеркивают окончание эры вседозволенности для кинозвезд.

Ранее около 20 женщин обвиняли актера в неподобающем поведении, но это — первое уголовное дело, завершившееся приговором. Культура Франции, казалось, долго оставалась в стороне от глобального движения #MeToo, но теперь «сдвиг начался», говорит обозреватель France 24 Эв Джексон: «Падение Депардье — это тектонический сдвиг».

Во время процесса защита актера вызвала волну осуждения, назвав пострадавших женщин «истеричками» и «радикальными феминистками». Судья добавил €2 000 к штрафу за «оскорбительное поведение».

«Подобные высказывания больше не соответствуют современным нормам — молодежь считает их устаревшими и неуместными», — отметил корреспондент.

Депардье остается одним из величайших актеров XX века, но теперь, как подытожила Пуарье, «мы будем смотреть его фильмы иначе».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com