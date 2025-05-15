закрыть
15 мая 2025, четверг, 14:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Это тектонический сдвиг»: что означает приговор Жерару Депардье

  • 15.05.2025, 14:10
«Это тектонический сдвиг»: что означает приговор Жерару Депардье

Во Франции заявили, что репутация актера окончательно запятнана.

Вчера французский киноактер Жерар Депардье был признан виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами на съемочной площадке. Этот приговор может существенно повлиять на киноиндустрию страны, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Суд назначил ему 18 месяцев условного лишения свободы, штраф в размере €29 000 и внесение в реестр сексуальных преступников. Адвокат артиста уже заявил о намерении обжаловать решение.

«Когда падает монументальная фигура, это всегда символично и мощно», — сказала писательница Агнес Пуарье. Она отметила, что репутация Депардье «глубоко запятнана», а французская киноиндустрия «приговорила его гораздо раньше — он не снимался еще три года».

Председатель жюри Каннского кинофестиваля Жюльет Бинош прокомментировала: «Он больше не священен». Эти слова подчеркивают окончание эры вседозволенности для кинозвезд.

Ранее около 20 женщин обвиняли актера в неподобающем поведении, но это — первое уголовное дело, завершившееся приговором. Культура Франции, казалось, долго оставалась в стороне от глобального движения #MeToo, но теперь «сдвиг начался», говорит обозреватель France 24 Эв Джексон: «Падение Депардье — это тектонический сдвиг».

Во время процесса защита актера вызвала волну осуждения, назвав пострадавших женщин «истеричками» и «радикальными феминистками». Судья добавил €2 000 к штрафу за «оскорбительное поведение».

«Подобные высказывания больше не соответствуют современным нормам — молодежь считает их устаревшими и неуместными», — отметил корреспондент.

Депардье остается одним из величайших актеров XX века, но теперь, как подытожила Пуарье, «мы будем смотреть его фильмы иначе».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина
Ответ Путина был ожидаем
Ответ Путина был ожидаем Леонид Невзлин
Главная ошибка Путина
Главная ошибка Путина Владимир Пастухов
Один из сценариев победы
Один из сценариев победы Игорь Эйдман