Как пул Лукашенко подставил диктатора

Как пул Лукашенко подставил диктатора1
- 15.05.2025, 14:15
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Для 70-летнего правителя сесть за руль — теперь «достижение».
«В аэропорт Лукашенко, к слову, приехал за рулем», — отрапортовала пресс-служба 70-летнего правителя о проводах президента Эммерсона Мнангагвы после встречи в Минске, пишет «Салідарнасць».
Напомним, встретить зимбабвийского правителя, прилетевшего в Беларусь 11 мая, Лукашенко не смог. После двух парадов в один день в Москве и Минске 9 мая он два дня не появлялся на публике, пропустив «день госсимволики».