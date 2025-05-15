Как пул Лукашенко подставил диктатора 1 15.05.2025, 14:15

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Для 70-летнего правителя сесть за руль — теперь «достижение».

«В аэропорт Лукашенко, к слову, приехал за рулем», — отрапортовала пресс-служба 70-летнего правителя о проводах президента Эммерсона Мнангагвы после встречи в Минске, пишет «Салідарнасць».

Напомним, встретить зимбабвийского правителя, прилетевшего в Беларусь 11 мая, Лукашенко не смог. После двух парадов в один день в Москве и Минске 9 мая он два дня не появлялся на публике, пропустив «день госсимволики».

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