закрыть
15 мая 2025, четверг, 14:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как пул Лукашенко подставил диктатора

1
  • 15.05.2025, 14:15
  • 1,540
Как пул Лукашенко подставил диктатора

Для 70-летнего правителя сесть за руль — теперь «достижение».

«В аэропорт Лукашенко, к слову, приехал за рулем», — отрапортовала пресс-служба 70-летнего правителя о проводах президента Эммерсона Мнангагвы после встречи в Минске, пишет «Салідарнасць».

Напомним, встретить зимбабвийского правителя, прилетевшего в Беларусь 11 мая, Лукашенко не смог. После двух парадов в один день в Москве и Минске 9 мая он два дня не появлялся на публике, пропустив «день госсимволики».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина
Ответ Путина был ожидаем
Ответ Путина был ожидаем Леонид Невзлин
Главная ошибка Путина
Главная ошибка Путина Владимир Пастухов
Один из сценариев победы
Один из сценариев победы Игорь Эйдман