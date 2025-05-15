Путин сдает

Путин сдает2
- Александр Невзоров
- 15.05.2025, 14:16
- 2,032
Кремлевский пациент выглядит полным идиотом.
Вместо себя перетрусивший Путин отправил в Стамбул коробочку с мелкими канцелярскими вшами. Причем, даже не персональными, а черт знает чьими.
Впрочем, нет: одна, выкормленная на его личной, сиятельной плеши, вошка в составе делегации имеется. Это г-н Мединский. Впрочем, официальный статус Мединского ничтожен.
Все же прочие педикулы и того микроскопичнее. На чьей крови и перхоти выращены - неизвестно. Какие-то «шишкин-мышкин-залупышкин», чуть ли не уборщицы в «департаментах».
По какому принципу начесали и делегировали именно их - неведомо.
Вероятно, Путину такой состав показался отличным плевком в лицо смертному врагу.
Или это хитрый расчет на то, что украинцы, оскорбившись сверхмелким калибром переговорщиков с русской стороны, хлопнут стамбульской дверью и укатят, огорчив дядюшку Трампа.
Сдает Путин. Умысел слишком заметен, как и зуд продолжать войну.
Сам же кремлевский пациент, у которого в ответ на красивый вызов хватило мужества лишь на плевок с расстояния в 2000 километров, выглядит полным идиотом.
Александр Невзоров, «Телеграм»