У США есть «готовое решение» для поддержки Украины 15.05.2025, 14:21

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M10 Booker может усилить ВСУ уже сейчас.

После отмены программы M10 Booker армией США перед Вашингтоном встал вопрос: что делать с 80 почти готовыми машинами? Один из наиболее обсуждаемых вариантов — отправить их в Украину, где каждая единица бронетехники сейчас на вес золота, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Украина нуждается в бронетехнике, особенно после трех лет изнуряющей войны. Booker — это готовое решение, не требующее лет ожидания или новых закупок. Даже несколько десятков машин могут существенно повлиять на тактическую обстановку на участках фронта.

Созданный как легкая огневая поддержка для пехоты, Booker значительно проще в эксплуатации, чем тяжелые танки. Он особенно эффективен в городских и смешанных ландшафтах, где скорость и точность важнее массивной брони.

Booker обладает современной электроникой, стабилизированным вооружением и высокоточной оптикой, что делает его полезным даже в ограниченных сценариях. В условиях боя он может действовать как «охотник» за легкой техникой и укреплениями.

Поставка Booker станет знаком твердой поддержки США и сигналом союзникам, что помощь продолжается. А полученные боевые данные помогут усовершенствовать будущие образцы бронетехники.

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