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МИД Украины ответил на хамские выпады Захаровой

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  • 15.05.2025, 14:36
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МИД Украины ответил на хамские выпады Захаровой

Заявления спикера российского МИД прозвучали на фоне визита президента Украины в Анкару.

Спикер российского МИД Мария Захарова набросилась с оскорблениями на украинского президента Владимира Зеленского. В МИД Украины ответили на выпады Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Георгия Тихого в X (Twitter).

Заявления спикера российского МИД прозвучали на фоне визита президента Владимира Зеленского в Анкару. Зеленский после прилета в Турцию назвал «бутафорской» делегацию России, которую диктатор Владимир Путин направил вместо себя на переговоры.

Захарова, комментируя заявления Зеленского, оскорбила президента Украины.

Реакция Украины

Спикер МИД Украины Тихий отметил, что из России звучат только оскорбления в сторону президента Украины, вместо того, чтобы Путин приехал на встречу с Зеленским для разговора о прекращении войны и восстановлении мира.

При этом Тихий отметил, что российский МИД даже не возглавляет кремлевскую делегацию в Турции.

«Уже не впервые российское внешнеполитическое ведомство становится посмешищем. Стоит также отметить, что делегацию в Турции возглавляет не российский МИД - их роль заключается в том, чтобы лаять из Москвы», - подчеркнул Тихий.

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