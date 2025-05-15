Кому на выходных в Беларуси «улыбнется солнце» 15.05.2025, 14:45

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В одном районе воздух может прогреться до +19°С.

Белорусский май никак не может начать согревать страну. Тепло местами лишь ненадолго появляется и сразу уходит. Виной тому, по мнению погодных энтузиастов, стал некий омега-блок, погрузивший регион в затяжную «циклоническую депрессию». Пока любители метеорологии объясняли, кто испортил погоду и почему на выходных можно ждать даже мокрого снега, официальный Белгидромет объявил штормовые предупреждения по заморозкам и зафиксировал «гидрологические штормы» на реках. Но в одном районе Беларуси воздух таки может прогреться до +19°С, пишет Telegraf.news.

Как написал Telegram-канал @nadvorie, виной затянувшейся непогоды стала «устойчивая система циркуляции атмосферы» под названием «омега-блок». И правда, чем-то напоминает греческую букву Ω.

«Вихри, „В“ и два боковых „Н“, как бы поддерживают сами себя, не позволяя системе распасться. Беда, что Беларусь в одном из таких „Н“», — сообщили авторы канала. По их прогнозам, основанным на данных ECMWF, этот омега-блок «сохраняется» как минимум до понедельника и начнёт разрушаться лишь в среду.

В свою очередь, «Метеовайб» уточнил, что над регионом сейчас хозяйничает малоподвижная «циклоническая депрессия». По их прогнозу, ночью 16 мая восток Беларуси окажется под влиянием частного циклона с дождями, а вот на западе из-за малого количества облаков «приземный слой выхолодится» и ожидаются заморозки — «местами до 0..-3°С в воздухе и до −5°С на почве».

Днём 16 мая, как предсказали в «Метеовайб», центр этой циклонической депрессии окажется над западом Беларуси, где временами пройдут дожди, а утром «возможен и мокрый снег». На остальной территории в неустойчивой и прохладной воздушной массе местами пройдут кратковременные дожди, может выпасть крупа, не исключены и локальные грозы. Температура днём будет колебаться от +5..+10°С в зонах дождей до +10..+15°С на остальной территории.

В Минске, по данным этого же канала, ночью ожидается −1..+1°С, а днём +12..+14°С с кратковременным дождём и порывистым ветром.

Официальные синоптики из Белгидромета, естественно, также не побаловали повсеместно оптимистичными прогнозами. Но кому-то из белорусов всё может повезти застать более или менее приемлемые для мая +19°С.

16 мая (пятница) погоду будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося через страны Балтии на Польшу. На большей части территории пройдут дожди, днём местами по востоку — сильные. Возможны грозы. Ночью +1..+7°С (местами, особенно по Брестской области, заморозки 0..-3°С); днём +7..+15°С.

17 мая (суббота) влияние атмосферных фронтов от циклона над Польшей сохранится. На большей части территории дожди. Днём местами грозы. Ночью +1..+7°С, днём +10..+17°С.

18 мая (воскресенье) погоду будет формировать циклон, смещающийся с Украины на северо-восток Беларуси. Облачно, на большей части территории дожди, местами сильные. Возможны грозы. Ночью от +1°С (запад) до +11°С (восток), днём +9..+15°С (по северо-востоку до +19°С).

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как минчанка опубликовала в TikTok видео, в котором похвасталась температурой в квартире этим нетеплым маем. Речь о доме, со слов девушки, в жилищном комплексе «Минск-Мир», где у неё «окна нараспашку».

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