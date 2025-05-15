The Guardian: Футбольный хулиган стал фаворитом президентской гонки в Румынии 4 15.05.2025, 14:48

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Выборы состоятся 18 мая.

Румыния готовится ко второму туру президентских выборов 18 мая. Лидер гонки — крайне правый политик Джордже Симион, бывший футбольный фанат и харизматичный популист, получивший 41% голосов в первом туре, пишет британское издание The Guardian (перевод — сайт Charter97.org). Его соперник — реформатор и проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан — набрал лишь 21%.

Симион позиционирует себя как защитник «национальных интересов», отвергая давление «из Брюсселя». Он называет Россию Путина «угрозой», но при этом ему запрещен въезд в Украину за так называемую «систематическую антиукраинскую деятельность». Его риторика перекликается с позициями президента США Дональда Трампа: критика помощи Украине, при этом — признание России угрозой для Европы. Он не требует выхода из ЕС или НАТО.

Симион стал голосом тех, кто разочарован: коррупцией, бедностью, отсутствием прогресса, несмотря на годы европейского финансирования. Он обещает «уважение» простым людям и диаспоре — его особенно поддержали румыны за рубежом, пострадавшие от дискриминации на чужбине.

Его успех объясняется не антиевропейскими настроениями, а протестом против румынской политической элиты. По данным опросов, почти 90% румын поддерживают членство в ЕС и НАТО, но считают, что их правительство не реализовало потенциал этих союзов.

По мнению аналитиков, таких как Елена Калистру, Симион умело эксплуатирует чувство «второсортности» Румынии в ЕС и разочарование из-за несправедливости. Его кампания построена не столько на политике, сколько на идентичности и национальной гордости.

Эти выборы завершат постсоциалистическую эпоху страны. Впервые в истории во второй тур не прошли кандидаты от традиционных партий. Румыны голосуют не за ЕС или против него, а за то, как изменить сломанную систему: через реформы и сотрудничество — или через популизм и изоляцию.

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