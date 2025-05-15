Переговоры России и Украины остаются под вопросом

Переговоры России и Украины остаются под вопросом2
- 15.05.2025, 15:05
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Точного времени начала до сих пор нет.
Точное время для переговоров Украины и России в Стамбуле пока не установлено, сообщает Reuters со ссылкой на источник в МИД Турции.
В настоящее время в Стамбуле находится техническая российская делегация и несколько официальных лиц США, сообщил собеседник издания.
Он также добавил, что вопрос о переносе переговоров не стоит.
Ранее 15 мая в Кремле подтвердили, что диктатор Владимир Путин не приедет на переговоры с Украиной в Турцию. Вместо этого он отправил в Стамбул своего помощника Владимира Мединского, заместителя главы МИД Михаила Галузина, заместителя министра обороны Александра Фомина и начальника ГУ Генштаба Игоря Костюкова.