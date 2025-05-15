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«Из 750 грамм мякоти 125 — хрящи и жир»

  • 15.05.2025, 15:19
  • 1,332
«Из 750 грамм мякоти 125 — хрящи и жир»
иллюстративное фото

Производитель цыплят-бройлеров ответил возмущенным белорусам, почему так произошло.

В редакцию Onlíner обратился читатель с жалобой на качество полуфабриката «мякоть бедра цыплят-бройлеров», купленного в начале мая в одной из столичных торговых сетей. На упаковке было указано, что продукт бескостный, однако внутри ситуация оказалась иная.

— При вскрытии упаковки и разворачивании каждого кусочка в них обнаруживались хрящи и костные включения. Кроме того, на мясе было много жира, от которого невозможно избавиться без потери самой мякоти. В итоге из 750 граммов продукции около 125 граммов оказались отходами, — сообщил покупатель.

— Данную продукцию покупаю регулярно, и такое было впервые. Стоит тогда и цену изменить и продавать как мясо на кости. Возмутило еще то, что каждый кусочек упакован таким образом, что сверху упаковки видно только красивое мясо, а все остальное завернуто внутрь.

Жалоба также была направлена производителю — ОАО «Смолевичи Бройлер» (торговая марка «Петруха»). Компания провела внутреннюю проверку и направила официальный ответ. Мы публикуем его основные тезисы.

В ответе компании говорится, что по предоставленным фото и сведениям была организована проверка, проведена оценка техпроцесса, проанализированы записи с линии производства и данные внутреннего контроля.

«Относительно наличия жировой ткани. «Полуфабрикат кусковой бескостный из мяса цыплят-бройлеров. Мякоть бедра» производится по ТУ BY 800000560.003–2014. В соответствии с вышеуказанным нормативным документом данный продукт имеет следующий внешний вид: мягкие ткани бедра в виде единого пласта с кожей или без кожи, без бедренной кости, без грубых сухожилий, хрящей и остатков костной ткани. Поверхность кожи без пеньков, волосяного пера и кровоподтеков. Допускается наличие незначительного количества жировой ткани, а также не цельных кусочков пласта мякоти бедра.

Кроме того, технологический процесс осуществляется в автоматическом режиме и не предусматривает отделение жировой ткани.

Относительно наличия инородных включений (хрящей). Причиной попадания хрящей в лоток послужило халатное исполнение обязанностей работниками производства, ответственными за выпуск готового продукта и контроль качества.

Для предотвращения подобных несоответствий в будущем добавлен персонал на участок изготовления мякоти для контроля готового продукта и увеличена периодичность контроля со стороны технологической службы. Руководством цеха была организована беседа с работниками участка изготовления мякоти, в ходе которой было акцентировано внимание на важности визуального контроля за качеством готовой продукции. Подчеркивается необходимость тщательного соблюдения технологических нормативов и стандартов. Инженерной службой проведено внеплановое техническое обслуживание оборудования».

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