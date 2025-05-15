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Ученые: Напиток из чайного гриба помогает похудеть

  • 15.05.2025, 15:30
Ученые: Напиток из чайного гриба помогает похудеть

Комбуча может стать лекарством от ожирения.

Американские и бразильские ученые установили, что чайный гриб (комбуча) помогает размножаться полезным кишечным бактериям и сокращает долю микробов, ассоциированных с ожирением. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Nutrition (JNutri).

Ожирение уже затрагивает более миллиарда человек по всему миру. Несмотря на множество исследований, точные механизмы взаимодействия генетических, поведенческих и физиологических факторов с окружающей средой остаются не до конца изученными. Все больше научных данных указывает на ключевую роль микробиома кишечника в регуляции веса.

В рамках восьминедельного эксперимента 38 участников с нормальным весом и с ожирением ежедневно употребляли по 200 мл чайного гриба, приготовленного в лаборатории. Для контроля рациона и физической активности участники также заполняли специальные опросники.

Анализ образцов кала, мочи и крови до и после эксперимента показал, что напиток, содержащий 145 фенольных соединений, стимулирует рост полезных микроорганизмов. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с ожирением: в их кишечниках увеличилось количество бактерий, вырабатывающих бутираты. Так называют соли масляной кислоты, известные своими противовоспалительными и антиоксидантным свойствами.

Также в организме испытуемых сократилось число микробов, связанных с ожирением, таких как Ruminococcus и Dorea. Однако общее разнообразие грибковой микробиоты оставалось стабильным или даже снижалось. Чтобы более точно понять принципы полезного действия этого напитка, ученые планируют провести дополнительные исследования.

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