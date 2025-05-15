Площадь лесных пожаров в России почти сравнялась с территорией Черногории 1 15.05.2025, 15:37

Она в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Зона лесных пожаров в России расширилась до 1,2 млн га (12 тыс. кв. км), что почти соответствует площади всей Черногории (13,8 тыс. кв. км) и превышает территорию таких стран, как Катар (11,5 тыс. кв. км), Ямайка (10,9 тыс. кв. км) и Ливан (10,4 тыс. кв. км), пишет The Moscow Times.

Общая площадь пожаров в стране по сравнению с прошлым годом увеличилась в 2,5 раза, сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхозе). По данным ведомства, с начала 2025 года на территории РФ зафиксировали около двух тыс. лесных пожаров, по количеству это в 1,2 раза выше показателей 2024 года. Чиновники связали такую ситуацию с ранним окончанием зимы и значительными пожарами в Забайкальском крае, на который приходится 80% всех лесных пожаров в этом году.

«Лесопожарный сезон начался в 2025 году на месяц раньше, он сместился с привычного для нас апреля на март. Это, конечно, связано с погодными условиями, малоснежной зимой и отсутствием влаги в почве», — отметили в Рослесхозе. В агентстве добавили, что основными причинами пожаров стали сжигание травы и неосторожное обращение местных жителей с огнем.

На фоне масштабных лесных пожаров власти Забайкалья 7 апреля объявили режим ЧС регионального характера, а 23 апреля он был повышен до федерального уровня. По информации МЧС на 14 мая, площадь лесных возгораний в крае выросла до 629 тыс. га. Пожарные борются с 49 природными пожарами, локализованы 14 очагов на более чем 120 тыс. га.

С 13 мая режим ЧС регионального уровня ввели также в Бурятии. На утро 15 мая в регионе пытались справиться с 20 лесными пожарами на общей площади более 58 тыс. га. Кроме того, режим ЧС был объявлен на этой неделе в Шимановском округе Амурской области. Во вторник лесной пожар приблизился к закрытому городу Циолковский, рядом с которым расположен космодром Восточный.

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