закрыть
15 мая 2025, четверг, 15:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Площадь лесных пожаров в России почти сравнялась с территорией Черногории

1
  • 15.05.2025, 15:37
Площадь лесных пожаров в России почти сравнялась с территорией Черногории

Она в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Зона лесных пожаров в России расширилась до 1,2 млн га (12 тыс. кв. км), что почти соответствует площади всей Черногории (13,8 тыс. кв. км) и превышает территорию таких стран, как Катар (11,5 тыс. кв. км), Ямайка (10,9 тыс. кв. км) и Ливан (10,4 тыс. кв. км), пишет The Moscow Times.

Общая площадь пожаров в стране по сравнению с прошлым годом увеличилась в 2,5 раза, сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхозе). По данным ведомства, с начала 2025 года на территории РФ зафиксировали около двух тыс. лесных пожаров, по количеству это в 1,2 раза выше показателей 2024 года. Чиновники связали такую ситуацию с ранним окончанием зимы и значительными пожарами в Забайкальском крае, на который приходится 80% всех лесных пожаров в этом году.

«Лесопожарный сезон начался в 2025 году на месяц раньше, он сместился с привычного для нас апреля на март. Это, конечно, связано с погодными условиями, малоснежной зимой и отсутствием влаги в почве», — отметили в Рослесхозе. В агентстве добавили, что основными причинами пожаров стали сжигание травы и неосторожное обращение местных жителей с огнем.

На фоне масштабных лесных пожаров власти Забайкалья 7 апреля объявили режим ЧС регионального характера, а 23 апреля он был повышен до федерального уровня. По информации МЧС на 14 мая, площадь лесных возгораний в крае выросла до 629 тыс. га. Пожарные борются с 49 природными пожарами, локализованы 14 очагов на более чем 120 тыс. га.

С 13 мая режим ЧС регионального уровня ввели также в Бурятии. На утро 15 мая в регионе пытались справиться с 20 лесными пожарами на общей площади более 58 тыс. га. Кроме того, режим ЧС был объявлен на этой неделе в Шимановском округе Амурской области. Во вторник лесной пожар приблизился к закрытому городу Циолковский, рядом с которым расположен космодром Восточный.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина
Ответ Путина был ожидаем
Ответ Путина был ожидаем Леонид Невзлин
Главная ошибка Путина
Главная ошибка Путина Владимир Пастухов
Один из сценариев победы
Один из сценариев победы Игорь Эйдман