В Беларуси запущен печатный станок? 1 15.05.2025, 15:42

Рублевая денежная масса с начала года выросла на 30,3.

Сумма наличных денег в обороте (агрегат М0) на 1 апреля 2025 года составила 12 млрд 379,7 млн рублей, увеличившись с начала года на 523,4 млн (на 1 января — 11 млрд 856,3 млн; +4,4%), сообщает Национальный банк.

Переводные депозиты с начала года стали больше на 5,4% — с 15 млрд 29,4 млн до 15 млрд 846,5 млн.

Наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (М1) увеличились на 15,2% — с 24 млрд 504 млн до 28 млрд 226,2 млн.

Денежная масса в национальном определении (М2) увеличилась с 40 млрд 238,2 млн до 52 млрд 355,1 млн (+30,1%), рублевая денежная масса (М2*) — с 41 млрд 988,5 млн до 54 млрд 729 млн (+30,3%), широкая денежная масса (М3) — с 75 млрд 668,5 млн до 88 млрд 758,9 млн (+17,3%).

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