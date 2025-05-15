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«Я счастлива вернуться домой»: сирийцы приезжают в страну после свержения Асада

  • 15.05.2025, 15:56
«Я счастлива вернуться домой»: сирийцы приезжают в страну после свержения Асада

Сирия стоит на пороге возрождения.

Это символ надежды для миллионов сирийцев, переживших конфликт 2011-24 годов, который вынудил покинуть дома более половины населения страны, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Благодаря снятию санкций США, у возвращающихся появилась возможность начать восстановление разрушенных городов. Но впереди — много работы: Хомс сильно пострадал, многие дома разрушены, а базовые услуги, в том числе электричество, доступны лишь несколько часов в день.

Частная благотворительная организация из Дубая помогает семьям продовольствием и одеждой. Люди начинают обустраиваться в арендованных квартирах, ремонтируют дома. Главная проблема — отсутствие рабочих мест.

Многие, как Ясир аль-Нагдали, столяр по профессии, уже восстанавливают свои дома. Возвращение домой наполнено эмоциями: артистка Самира Мадвар не смогла сдержать слез, увидев разрушенный дом детства.

Архитектор Аммар Аззуз, исследователь из Оксфордского университета в Великобритании говорит, что начальный период — это своего рода «медовый месяц», наполненный надеждами, хотя реальность остается непростой.

Сегодня Сирия стоит на пороге возрождения. «Я счастлива вернуться домой», — говорит одна из вернувшихся с улыбкой.

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