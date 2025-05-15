Трамп заявил, что Путин не поехал в Турцию из-за него 16 15.05.2025, 16:06

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Президент США считает, что война закончится, когда он встретиться с главой Кремля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он ничего не знает о составе российской делегации, и не разочарован ею в любом случае, потому что США заключили контрактов на 4 триллиона долларов в результате его визита в Саудовскую Аравию и Катар.

Также он добавил, что война России и Украины закончится только тогда, когда он сам встретится с Путиным. Встреча могла состояться в Стамбуле — Трамп ранее допускал, что может принять участие в переговорах, но, судя по цитате, он передумал.

«Я ни в чём не разочарован. С чего бы мне быть разочарованным? Мы только что получили 4 триллиона долларов, а вы говорите о какой-то делегации. Я вообще ничего не знаю об этой делегации, даже не проверял.

Послушайте, ничего не сдвинется с мёртвой точки, пока мы с Путиным не встретимся. Понимаете? Очевидно, он не собирался ехать. Он был готов, но думал, что я тоже поеду. А без меня он ехать не собирался. И хотите вы того или нет, но я не верю, что что-то действительно произойдёт до нашей личной встречи. А встречаться придётся — потому что слишком много людей погибает», — сказал Трамп.

Ночью 14 мая Кремль опубликовал состав делегации для встречи в Стамбуле с украинской стороной. Вместо Владимира Путина ее возглавит его помощник, экс-министр культуры Владимир Мединский.

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