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В Барановичах мужчина поджог автомобиль военнослужащего

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  • 15.05.2025, 16:13
  • 1,334
В Барановичах мужчина поджог автомобиль военнослужащего
иллюстративное фото

Мужчина якобы выслеживал силовика.

В Барановичах силовики задержали поджигателя автомобиля военнослужащего внутренних войск. Так он якобы мстил за своего друга, пишет пресс-служба МВД.

Ведомство сообщает, что накануне военнослужащий внутренних войск по дороге на работу заметил пьяного водителя. Он задержал мужчину и передал его наряду ГАИ.

Это все заметил приятель водителя. Он выследил, где живет военный и где паркует свой автомобиль. Ночью он пробрался к дому военнослужащего, облил бензином его машину и поджог. Это все из окна заметил военнослужащий и вызвал милицию.

Следователи возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества. Задержанный заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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