Полковник ВСУ: План Мерца реален
- 15.05.2025, 16:22
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Европейскую безопасность обеспечит «триумвират».
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хочет создать самую сильную армию в Европе. Насколько этот амбициозный план реален в выполнении?
Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном,
— Скажу по-простому, любая армия — это деньги. Если они есть, то армия будет. Нет денег — армии не будет.
Германия — самая экономически большая страна Европы. Поэтому план Мерца реален.
— Германия становится мотором перевооружения в Европе. Какие страны могут ее активно поддержать? Кто будет на передовой этих процессов?
— Я считаю, что Германия — не мотор, сейчас мотор — Франция. В свое время Шарль де Голль не стал переходить на американские технологии и оставил свои.
Французы сейчас, можно сказать, апологеты передовых технологий, тем более — апробированных в военном деле. Немцы же по разным позициям отстали.
Некоторые вещи у них есть, конечно, технологические, но не массово. То есть им надо входить в контакт с британцами.
Через Британию будет заходить часть американских технологий, основная часть французская, экономика немецкая. Вот эти три кита европейской безопасности стоят на базе экономического могущества Германии.
Без денег ничего не создадите, а под деньги можно достать технологии. Этот триумвират даст возможность Германии выполнить задачу восстановления своей армии.