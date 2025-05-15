TIME: Есть восемь способов ответить, когда вас перебивают

TIME: Есть восемь способов ответить, когда вас перебивают1
- 15.05.2025, 16:27
- 2,482
Как сохранить уважение и уверенность в разговоре?
Иногда человек просто не может удержаться от высказывания — например, из-за особенностей восприятия. Однако в других случаях перебивание — это демонстрация неуважения: «То, что говорю я, важнее того, что говоришь ты», пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Вот восемь тактических фраз и приемов, которые помогут вам достойно реагировать на неуважение собеседника.
Просто продолжайте говорить Не останавливайтесь при первом перебивании. «Если вы делаете паузу, вы открываете окно для вмешательства», — говорит эксперт по этикету Джамила Мусаева. Спокойно продолжайте мысль, сохраняя ровный тон. Это покажет, что вы уверены в себе и не поддаетесь на провокацию.
«Я не могу тебя услышать, когда ты меня перебиваешь» Если человек перебивает вас повторно, обратитесь к нему по имени и скажите: «Я не слышу тебя, когда ты меня перебиваешь». Это не обвинение, а констатация.
«Можно я закончу?» Не извиняйтесь за то, что вас перебили. Уверенно спросите, можете ли вы закончить. Это вежливо, но при этом устанавливает границы и показывает, что вы не позволите себя заткнуть.
«Я передам тебе слово, как только закончу мысль» Назвав собеседника по имени и обозначив порядок общения, вы даете понять: вы уважаете его мнение, но сначала закончит говорить один, потом другой. Это устанавливает контроль и порядок.
«Я бы хотела закончить свою мысль — спасибо за терпение» Сопроводите слова уверенной осанкой: плечи расправлены, шея прямая, ладони открыты. Это невербально подчеркивает вашу уверенность и настрой быть услышанным.
«Я хочу уточнить: это диалог или я здесь только слушатель?» Если перебивания становятся систематическими, эта прямая фраза поможет обозначить границы. Она покажет: вы хотите вести разговор, а не быть предметом интерьера.
«В последнее время, включая сегодняшний разговор, я чувствую, что не могу полностью высказаться» Если перебивающий — коллега, и это происходит регулярно, поговорите с ним один на один. Спокойно объясните, как вы себя чувствуете, и предложите найти способ избежать подобных ситуаций в будущем.
8. «Помнишь ты говорила о… — можешь рассказать подробнее?» Если вы стали свидетелем того, как перебивают другого — вы можете поддержать его, вернув внимание аудитории. Но важно учитывать, хочет ли человек, чтобы за него заступались. Иногда лучше сначала обсудить это лично и предложить поддержку при необходимости.
Перебивания могут быть неприятными, но правильная реакция поможет сохранить достоинство, заявить о себе и сделать общение более уважительным для всех.