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Рядом с Анкарой, где проходит встреча Зеленского и Эрдогана, произошло землетрясение

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  • 15.05.2025, 16:33
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Рядом с Анкарой, где проходит встреча Зеленского и Эрдогана, произошло землетрясение

О последствиях пока не сообщается.

Как сообщает «Анадолу», в турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,2. О последствиях пока не сообщается.

Хотя Конья находится примерно в 200 километрах от столицы Турции, толчки ощущались также и в Анкаре.

В Анкаре сейчас проходит встреча президентов Турции и Украины Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского.

«РБК - Украина» со ссылкой на сервис AirNav сообщает, что в 16:30 по Минску самолет украинского лидера должен вылететь из турецкой столицы в Стамбул. Там находится российская делегация и, как ожидается, могут пройти переговоры представителей Москвы и Киева. Однако неясно, кто именно отправится в Стамбул на борту этого самолета.

Также пока неясно, состоятся ли переговоры России и Украины и кто будет принимать в них участие с украинской стороны.

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