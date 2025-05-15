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В Минске появился еще один выезд на МКАД

  • 15.05.2025, 16:38
  • 1,524
В Минске появился еще один выезд на МКАД

Какие объекты он свяжет с кольцевой?

Новый объект связывает внутреннее кольцо МКАД с ул. Иосифа Лангбарда — то есть ведет прямиком к комплексу «Северный берег», а также к Международному выставочному центру. Открыты съезд и выезд на кольцевую.

В прошлом году сообщалось, что до МКАД продлят ул. Карастояновой. Работы над устройством транспортной развязки стартовали в октябре 2024 года. Транспортная развязка будет включать путепровод с эстакадой и четыре съезда с устройством переходно-скоростных полос для разгона и торможения.

Стоимость проекта составляет 49 миллионов рублей, заявленные сроки строительства — 19 месяцев. Генподрядчиком выступает УДМСиБ Мингорисполкома.

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