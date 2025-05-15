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В список перспективных молодых блогеров от «Форбс» попала 4-летняя белоруска

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  • 15.05.2025, 16:55
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В список перспективных молодых блогеров от «Форбс» попала 4-летняя белоруска
Ева Карпикау

В соцсетях девочка начала появляться чуть больше года назад.

Четырехлетняя белоруска Ева Карпикау попала в список самых перспективных молодых блогеров от журнала «Форбс».

Блог Евы в «Инстаграме» ведет ее мама. В соцсетях девочка начала появляться чуть больше года назад. За это время ее аудитория выросла почти в четыре раза — с 250 тысяч до 1,1 миллиона подписчиков на разных платформах, отмечает «Форбс».

Издание добавило Еву Карпикау в категорию «Новые медиа». Мама девочки выкладывает видеоролики, как девочка поет или размышляет на серьезные темы — о любви и красоте природы, например. Также ребенок отвечает на вопросы родителей, которые держатся за кадром.

Семья Евы живет в Эмиратах. Ее мама Анастасия преподает вокал. А папа Астах — уроженец Беларуси, который с юности живет в ОАЭ и работает в туристической сфере.

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