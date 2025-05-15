Из Беларуси высылают четырех сомалийских студентов 1 15.05.2025, 17:13

Они хотели использовать Беларусь как транзитный пункт.

В Полоцком государственном лесном колледже прошло заседание, на котором был рассмотрен вопрос о выдворении из Беларуси четырех граждан Сомали, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Отмечается, что иностранцы прибыли в страну на законных основаниях — в марте текущего года им были выданы разрешения на временное проживание в связи с обучением.

Однако, как выяснилось, целью их пребывания было не только получение образования. По информации отделения по гражданству и миграции Полоцкого РОВД, студенты пытались использовать территорию Беларуси как транзитный пункт для нелегального перемещения в третьи страны.

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