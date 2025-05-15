Зеленский заявил, что отправит делегацию в Стамбул

Зеленский заявил, что отправит делегацию в Стамбул1
- 15.05.2025, 17:17
Группу украинских переговорщиков возглавит глава Минобороны Украины.
Украинскую делегацию, которая поедет на переговоры с РФ в Стамбул, возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров, заявил Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
«Из уважения к президенту Трампу, из уважения к высокому уровню делегации Турции и уважения к президенту Эрдогану, и желая продемонстрировать желание Украины продемонстрировать хотя бы достичь первых шагов, хотя бы прекращения огня, я решил отправить в Стамбул нашу делегацию, но не всех. Главы СБУ, начальника Генштабы не будет. Но делегация будет возглавлена министром обороны», — сказал президент.
Кроме того, представители Украины останутся в Стамбуле еще и 16 мая.
Ранее 15 мая в Кремле подтвердили, что диктатор Владимир Путин не приедет на переговоры с Украиной в Турцию. Вместо этого он отправил в Стамбул своего помощника Владимира Мединского, заместителя главы МИД Михаила Галузина, заместителя министра обороны Александра Фомина и начальника ГУ Генштаба Игоря Костюкова.