«Приплыли! Здравствуй, каменный век»1
- 15.05.2025, 17:25
С 1 сентября в белорусских школах заработает спорное нововведение.
Поставлена точка в вопросе мобильных телефонов в школе. С 1 сентября 2025 года, когда вступит в силу обновленный Кодекс об образовании, все учебные заведения будут объявлены «территорией без телефонов». Ученики, приходя на занятия, должны будут сдавать свои гаджеты при входе и получать их обратно только после окончания уроков.
@charter97.org Телефоны — вне школы с 1 сентября 2025 года #беларусь #школа #образование #телефоны #новыйкодекс #ученики #правила ♬ оригинальный звук - Хартия97
Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:
«Если отберут телефоны у всех, то как мы узнаем, что там реально творится? Или у вас учитель всегда прав? Вы действительно думаете, что телефоны забирают, чтобы дети не отвлекались от занятий?»
«Нормальные страны во всю интегрируют технологии в учебный процесс, а у нас запрещают».
«Б/у телефонов никто не отменял, их и сдадут. А если учитель увидит телефон на уроке — о-о-о, тут целый спектакль будет!»
«Ну раз территория без телефонов, то пусть педагоги тоже сдавать их будут и без них сидеть на уроках».
«Пусть хотя бы программу учебную лучше и интереснее сделают, а то как-то не очень получается».
«А потом школьникам будет нечем заняться, и за этим последует гвалт и разруха».
«Я уже вижу эти летающие по школе стулья, интересно, кого же они будут обвинять в этом? Телефонов-то нет».
«Думаете, их действительно запрещают потому что дети не учатся? Да, возможно, это и так, но тёмная сторона этого всего заключается в том, что большинство учителей любят руки или рот распустить».
«Считаю, что телефон нужно контролировать до 5 класса, далее — наоборот, прививать человеку: есть телефон, есть интернет. Потому что сейчас девятиклассник не имеет базовых знаний в работе текстовых редакторов и подобных программ, которые могут пригодиться в будущем».
«Вот и приплыли, здравствуй, каменный век».
«У нас в школе уже частично работает такая система, конечно, не очень понятная. Мне плохо, в медпункте нужно звонить родителям, а телефон не дают. Вот это мне непонятно, конечно».
«Класс, теперь школы как тюрьма! Мало того что травля и издевательства, так ещё и правила как в тюрьме».
«Бесполезный совок хотят вернуть, хотя давно пора от него отказаться».
«В школе и так столько проблем хватает и без телефона. Лучше бы их решали».
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