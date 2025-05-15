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«Приплыли! Здравствуй, каменный век»

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  • 15.05.2025, 17:25
«Приплыли! Здравствуй, каменный век»

С 1 сентября в белорусских школах заработает спорное нововведение.

Поставлена точка в вопросе мобильных телефонов в школе. С 1 сентября 2025 года, когда вступит в силу обновленный Кодекс об образовании, все учебные заведения будут объявлены «территорией без телефонов». Ученики, приходя на занятия, должны будут сдавать свои гаджеты при входе и получать их обратно только после окончания уроков.

@charter97.org Телефоны — вне школы с 1 сентября 2025 года #беларусь #школа #образование #телефоны #новыйкодекс #ученики #правила ♬ оригинальный звук - Хартия97

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Если отберут телефоны у всех, то как мы узнаем, что там реально творится? Или у вас учитель всегда прав? Вы действительно думаете, что телефоны забирают, чтобы дети не отвлекались от занятий?»

«Нормальные страны во всю интегрируют технологии в учебный процесс, а у нас запрещают».

«Б/у телефонов никто не отменял, их и сдадут. А если учитель увидит телефон на уроке — о-о-о, тут целый спектакль будет!»

«Ну раз территория без телефонов, то пусть педагоги тоже сдавать их будут и без них сидеть на уроках».

«Пусть хотя бы программу учебную лучше и интереснее сделают, а то как-то не очень получается».

«А потом школьникам будет нечем заняться, и за этим последует гвалт и разруха».

«Я уже вижу эти летающие по школе стулья, интересно, кого же они будут обвинять в этом? Телефонов-то нет».

«Думаете, их действительно запрещают потому что дети не учатся? Да, возможно, это и так, но тёмная сторона этого всего заключается в том, что большинство учителей любят руки или рот распустить».

«Считаю, что телефон нужно контролировать до 5 класса, далее — наоборот, прививать человеку: есть телефон, есть интернет. Потому что сейчас девятиклассник не имеет базовых знаний в работе текстовых редакторов и подобных программ, которые могут пригодиться в будущем».

«Вот и приплыли, здравствуй, каменный век».

«У нас в школе уже частично работает такая система, конечно, не очень понятная. Мне плохо, в медпункте нужно звонить родителям, а телефон не дают. Вот это мне непонятно, конечно».

«Класс, теперь школы как тюрьма! Мало того что травля и издевательства, так ещё и правила как в тюрьме».

«Бесполезный совок хотят вернуть, хотя давно пора от него отказаться».

«В школе и так столько проблем хватает и без телефона. Лучше бы их решали».

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