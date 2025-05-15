Forbes: Верховный суд США принимает ключевое решение 2 15.05.2025, 17:33

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Вердикт может кардинально изменить баланс власти между судами и Белым домом.

Сегодня Верховный суд США рассматривает одно из самых громких дел года — законность указа президента Дональда Трампа, отменяющего автоматическое гражданство для детей, рожденных от неграждан, и одновременно решает, могут ли суды по всей стране блокировать такие указы, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно Конституции США, 14-я поправка гарантирует гражданство каждому, кто родился на территории страны. Но администрация Трампа настаивает, что дети от иностранных граждан не подпадают под это правило, ссылаясь на спорную трактовку фразы «подчиняющиеся юрисдикции США». Большинство юристов называют это «крайней» или «абсурдной» интерпретацией.

На кону — не только судьба детей иммигрантов, но и возможность судов блокировать решения президента на всей территории страны. Такие «национальные запреты» судьи применяли неоднократно, чтобы остановить инициативы Трампа — от миграционной политики до здравоохранения.

Если суд станет на сторону Трампа, его указы смогут действовать в одних штатах, но быть заблокированы в других — что грозит правовым хаосом.

Накануне слушаний Трамп написал в соцсети Truth Social:

«Право на гражданство по рождению не предназначалось для туристов, желающих остаться навсегда и смеющихся над тем, какие мы ЛОХИ».

Он также ошибочно заявил, что США — единственная страна с таким правом. На самом деле, подобных стран около 30.

Ни один суд пока не поддержал указ Трампа. В Конгрессе рассматривается законопроект, ограничивающий полномочия судей по введению национальных запретов. Он прошел Палату представителей, но в Сенате у него меньше шансов.

Теперь все решает Верховный суд. Вердикт может кардинально изменить баланс власти между судами и Белым домом — и судьбы тысяч семей.

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