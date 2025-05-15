Состояние рек на Полесье критическое

Состояние рек на Полесье критическое6
- 15.05.2025, 17:40
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Уровни воды уже достигают отметки, лимитирующей судоходство.
На Полесье не только высыхают болота, как рассказывал «Флагшток», но и стремительно мелеют реки. Согласно гидрологическому бюллетеню Белгидромета от 15 мая, в минувшие дни на реках страны отмечался спад уровней воды, в результате чего на Соже у города Славгород уровень воды опустился ниже отметки, лимитирующей судоходство, а на Днепре у Жлобина достиг ее.
Это из ряда вон выходящая ситуация. Ранее, согласно графикам многолетних наблюдений, в апреле — середине мая наоборот уровень воды в реках, в том числе в Днепре, был максимально высоким после весеннего половодья.
Затем, в следствие жаркой сухой походы уровень воды опускался до критического для судоходства уровня к концу лета — началу осени.
Сейчас же лето еще не началось, а неблагоприятные условия для работы речного транспорта уже наблюдаются — с опережением «графика» примерно на три месяца. Выходит, что если тенденция продолжится, то к концу лета реки и вовсе обмелеют.
В ближайшие дни на Гомельщине прогнозируют продолжительные осадки. Но, принимая во внимание предыдущую засуху, вряд ли можно ожидать, что дожди заметно повысят уровень воды в реках и существенно повлияют на ситуацию.
По состоянию на 15 мая спад уровней воды с интенсивностью 1–8 см за сутки наблюдается на Днепре, Березине, Соже, Припяти. На Днепре у городов Могилев и Жлобин, Березине у городов Бобруйск и Светлогорск, Соже у города Славгород наблюдаются неблагоприятные условия для работы речного транспорта. До конца текущей недели на Соже у города Кричев уровень воды достигнет отметки, лимитирующей судоходство, отмечается в информации гидрологов.
В отчете Гомельобгидромета дополнительно сообщается, что на Березене у Светлогорска уровень воды находится ниже отметки, нарушающей работу речного транспорта, а на отдельных участках рек отмечается развитие растительности у берегов.