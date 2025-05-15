закрыть
15 мая 2025, четверг, 18:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Состояние рек на Полесье критическое

6
  • 15.05.2025, 17:40
  • 3,186
Состояние рек на Полесье критическое

Уровни воды уже достигают отметки, лимитирующей судоходство.

На Полесье не только высыхают болота, как рассказывал «Флагшток», но и стремительно мелеют реки. Согласно гидрологическому бюллетеню Белгидромета от 15 мая, в минувшие дни на реках страны отмечался спад уровней воды, в результате чего на Соже у города Славгород уровень воды опустился ниже отметки, лимитирующей судоходство, а на Днепре у Жлобина достиг ее.

Это из ряда вон выходящая ситуация. Ранее, согласно графикам многолетних наблюдений, в апреле — середине мая наоборот уровень воды в реках, в том числе в Днепре, был максимально высоким после весеннего половодья.

Затем, в следствие жаркой сухой походы уровень воды опускался до критического для судоходства уровня к концу лета — началу осени.

Сейчас же лето еще не началось, а неблагоприятные условия для работы речного транспорта уже наблюдаются — с опережением «графика» примерно на три месяца. Выходит, что если тенденция продолжится, то к концу лета реки и вовсе обмелеют.

В ближайшие дни на Гомельщине прогнозируют продолжительные осадки. Но, принимая во внимание предыдущую засуху, вряд ли можно ожидать, что дожди заметно повысят уровень воды в реках и существенно повлияют на ситуацию.

По состоянию на 15 мая спад уровней воды с интенсивностью 1–8 см за сутки наблюдается на Днепре, Березине, Соже, Припяти. На Днепре у городов Могилев и Жлобин, Березине у городов Бобруйск и Светлогорск, Соже у города Славгород наблюдаются неблагоприятные условия для работы речного транспорта. До конца текущей недели на Соже у города Кричев уровень воды достигнет отметки, лимитирующей судоходство, отмечается в информации гидрологов.

В отчете Гомельобгидромета дополнительно сообщается, что на Березене у Светлогорска уровень воды находится ниже отметки, нарушающей работу речного транспорта, а на отдельных участках рек отмечается развитие растительности у берегов.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина
Ответ Путина был ожидаем
Ответ Путина был ожидаем Леонид Невзлин
Главная ошибка Путина
Главная ошибка Путина Владимир Пастухов
Один из сценариев победы
Один из сценариев победы Игорь Эйдман