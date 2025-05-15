ФИФА обвиняют в нарушении собственных правил 15.05.2025, 17:51

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Из-за чемпионата мира по футболу в Саудовской Аравии.

Группа известных юристов подала официальную жалобу на ФИФА, обвинив организацию в нарушении собственных обязательств по соблюдению прав человека при подготовке к чемпионату мира 2034 года, который должен пройти в Саудовской Аравии, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

30-страничный документ был направлен через официальный механизм подачи жалоб ФИФА. Его авторами стали бывший советник ФИФА по борьбе с коррупцией Марк Пиет, швейцарский юрист Штефан Веренберг и британский адвокат Родни Диксон. Год назад они уже предупреждали ФИФА о рисках, связанных с проведением турнира в ОАЭ.

По словам авторов жалобы, ФИФА нарушила принятые ею же стандарты, не обеспечив, чтобы в стране-хозяйке были соблюдены международно признанные права человека. В документе говорится: «На данный момент нет никаких доказательств того, что ФИФА начала предпринимать соответствующие шаги. Более того, складывается впечатление, что организация не собирается этого делать».

Юристы требуют незамедлительных действий в пяти сферах: свобода слова и ассоциаций, произвольные аресты и смертные приговоры, независимость судебной власти, права мигрантов и права женщин.

В жалобе подчеркивается, что ФИФА обязана «разработать конкретный и прозрачный план совместно с саудовскими властями», а не полагаться на их односторонние действия. Такой план должен включать минимальные стандарты, механизмы мониторинга и должен быть реализован немедленно.

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