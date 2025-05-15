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Зеленский: Путин проявил неуважение к Трампу и Эрдогану

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  • 15.05.2025, 18:06
  • 2,916
Зеленский: Путин проявил неуважение к Трампу и Эрдогану

Диктатор РФ не явился на переговоры, хотя сам их инициировал.

Российский диктатор Владимир Путин не явился на переговоры, хотя сам их инициировал. Украина не будет бегать по всему миру в поисках человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

«Я считаю, что лидер Кремля должен продемонстрировать свое лидерство. Если он готов к переговорам, то надо встречаться», - заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что встреча должна пройти без каких-либо условий.

«Он (Путин, ред.) хотел «Давайте встречаться». Так не может быть. Мы сейчас в Анкаре, сейчас прилетели сюда. После этого отправляем группу в Стамбул. Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы же не можем бегать по всему миру, искать человека. Они (партнеры, - ред.) чувствуют неуважение России. На мой взгляд», - добавил Зеленский.

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