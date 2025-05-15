В Словении исчезла статуя Мелании Трамп 11 15.05.2025, 19:03

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Статуя была установлена возле ее родного города Севница.

В Словении исчезла бронзовая статуя первой леди США Мелании Трамп, которая была установлена возле ее родного города Севница.

Об этом сообщает AFP.

Бронзовую статую первой леди США в натуральную величину установили в 2020 году после того, как предыдущую деревянную статую сожгли.

По данным полиции и создателя бронзовой статуи, американского концептуального художника Брэда Дауни, статую отрубили до щиколоток и вывезли.

«О краже было заявлено 13 мая, и полиция немедленно прибыла на место преступления и начала расследование», – сообщила в четверг агентству AFP пресс-секретарь полиции Аленка Дреник Рангус.

Дауни сказал, что узнал о краже, когда готовил новый проект в Германии, и что ему «немного грустно, что она исчезла».

Он добавил, что когда оригинальная статуя была сожжена, «это показалось неправильным», поэтому он решил заменить ее бронзовой копией, которую он описал как «антипамятник, антипропаганду».

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