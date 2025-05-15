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МАРТ проверил «Санту»

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  • 15.05.2025, 19:12
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МАРТ проверил «Санту»

В каждом третьем магазине нашли просрочку

Выборочную проверку торговой сети «Санта» провело Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В каждом третьем магазине нашли просрочку, сообщает пресс-служба контролирующего ведомства.

В МАРТ отмечают, что торговая сеть была заблаговременно извещена о визите. Контролеры посетили 34 торговых объекта в 18 населенных пунктах республики.

«Нарушения законодательства о торговле установлены в 76 процентах объектов, в том числе в каждом третьем магазине реализовывались товары с истекшими сроками годности (хлебобулочные, кондитерские, колбасные изделия, кулинарная продукция, сыры и др.). Кроме того, установлено нарушение законодательства о ценах и ценообразовании», — сообщает МАРТ.

По результатам проверки виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, соответствующая информация о выявленных нарушениях направлена в Брестский областной исполнительный комитет.

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