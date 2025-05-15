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Возле Волковыска нашли сейф с документами времен Второй мировой войны

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  • 15.05.2025, 19:29
  • 3,282
Возле Волковыска нашли сейф с документами времен Второй мировой войны

Фотофакт.

Сейф с документами времен Второй мировой войны был найден при реконструкции автомобильной дороги около Волковыска, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

«При реконструкции трассы Р-99 вблизи «волковысского» кольца найдены части разбитого грузовика «полуторка» (ГАЗ-АА)», — говорится в сообщении.

Согласно данным силовиков, в земле, кроме деталей машины, были найдены боеприпасы и сейф с документацией, в том числе с грифом «секретно». ГАИ также опубликовала фотографии с проведения работ, на которых видны находки.

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