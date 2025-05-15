Мерц допустил конфискацию российских активов «на законной основе» 1 15.05.2025, 19:30

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Европа также обсуждает введение дополнительных санкций против России.

Берлин и его союзники предпримут усилия для конфискации замороженных активов России, если это будет возможно с юридической точки зрения, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью газете Zeit.

«Если есть способ мобилизовать деньги на надежной законной основе, мы это сделаем», — сказал он (цитата по Reuters), добавив, что возможность конфискации российских активов «в настоящее время уточняется».

Мерц добавил, что Европа также обсуждает введение дополнительных санкций против России, которые затронут энергетический и банковский секторы, а также ряд физических лиц.

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