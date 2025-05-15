В Беларусь из России вернули две тонны сосисок и салями 15.05.2025, 20:18

Мясные изделия не прошли ветеринарный контроль.

Партия салями и сосисок из Беларуси не прошла ветеринарный контроль в Псковской области (РФ). Их вернули на родину, сообщает Россельхознадзор.

По данным ведомства, в деревне Лобок, расположенной в Невельском районе Псковской области, сотрудник территориального Управления Россельхознадзора осмотрел около 2 тонн готовой мясной продукции (салями и молочные сосиски), ввозимой с территории Беларуси. К грузу возникли вопросы.

«Проведенный должностными лицами ведомства ветеринарный контроль установил, что на партию мясных изделий отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и происхождение. Также было зафиксировано нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки готовой мясной продукции: автомобиль не был оснащен холодильным оборудованием», — сообщает Россельхознадзор.

Дальше сосиски и салями не поехали и были возвращены в Беларусь.

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