В Беларусь из России вернули две тонны сосисок и салями
- 15.05.2025, 20:18
Мясные изделия не прошли ветеринарный контроль.
Партия салями и сосисок из Беларуси не прошла ветеринарный контроль в Псковской области (РФ). Их вернули на родину, сообщает Россельхознадзор.
По данным ведомства, в деревне Лобок, расположенной в Невельском районе Псковской области, сотрудник территориального Управления Россельхознадзора осмотрел около 2 тонн готовой мясной продукции (салями и молочные сосиски), ввозимой с территории Беларуси. К грузу возникли вопросы.
«Проведенный должностными лицами ведомства ветеринарный контроль установил, что на партию мясных изделий отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и происхождение. Также было зафиксировано нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки готовой мясной продукции: автомобиль не был оснащен холодильным оборудованием», — сообщает Россельхознадзор.
Дальше сосиски и салями не поехали и были возвращены в Беларусь.