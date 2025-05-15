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В Минске закрылся Дом кино

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  • 15.05.2025, 20:34
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В Минске закрылся Дом кино

Что теперь будет в кинотеатре.

Любители фильмов на большом экране могли заметить: последние несколько недель в Доме кино, расположенном на бульваре Толбухина, нет киносеансов. Как оказалось, дело не в оперативном ремонте — кинотеатр закрывают. Эту информацию изданию «Минск-Новости» подтвердил директор «Киновидеопроката» Владимир Карачевский.

Причина закрытия кинотеатра проста: он убыточный. Молодежь, проживающая в соседних районах, смотрит кино либо в «Октябре», либо в кинозалах торговых центров, считает Владимир Карачевский.

«Объект нерентабельный, затраты по содержанию его и персонала намного превышали доходы. Кроме того, тенденция последнего времени в том, что большие кинозалы редко бывают востребованы, а Дом кино — огромный однозальник. Он не востребован так, как малые залы. Последнее время снимают много фильмов, но мало тех, которые собирают большие залы. Поскольку вкусы зрителей разнятся, кому-то нравится хоррор, другим — мелодрамы или боевики, поэтому востребованы многозальные кинотеатры», — рассказал директор «Киновидеопроката».

Что будет с Домом кино дальше? Здание передадут на баланс Дворца детей и молодежи. Часть помещение займет БРСМ. При этом Владимир Карачевский подчеркнул, что интерьер здания не изменится и панно «Партизаны», расположенное в фойе, будет сохранено.

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