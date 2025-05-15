Зеленский утвердил делегацию на переговоры в Стамбуле 1 15.05.2025, 21:36

Переговоры должный пройти 15−16 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении делегации Украины, которая встретится с представителями РФ в Стамбуле 15−16 мая.

Согласно указу Зеленского, Украину в Турции будут представлять:

Умеров Рустем Энверович — министр обороны Украины, глава делегации;

Кислица Сергей Олегович — первый заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации;

Поклад Александр Валентинович — заместитель председателя Службы безопасности Украины, член делегации;

Луговский Олег Васильевич — первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины, член делегации;

Шевченко Алексей Николаевич — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Скибицкий Вадим Васильевич — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, член делегации;

Шинкарев Евгений Михайлович — заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Дьяков Александр Иванович — заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Маловацкий Алексей Владимирович — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Шерихов Александр Игоревич — старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Кузьмичев Георгий Юрьевич — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Бевз Александр Александрович — советник руководителя Офиса президента Украины, член делегации.

Украинские представители планируют быть в Стамбуле в четверг, 15 мая, позже вечером, сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

По словам Литвина, решение о том, когда состоятся переговоры, будет приниматься после прибытия украинской делегации. В то же время российские пропагандисты ТАСС заявили, что переговоры между Украиной и РФ стартуют в Стамбуле 16 мая.

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