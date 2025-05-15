«Смог половину откладывать» 15.05.2025, 21:43

Белорус зарабатывает на заводе в Польше больше 5000 долларов.

И в Беларуси, и в Польше, куда Дмитрий переехал несколько лет назад, он работал на заводе, поэтому легко может сравнивать условия, атмосферу в коллективе и зарплату. И если на родине с его доходом не получалось даже съехать от родителей, то теперь картина поменялась, уверяет он. Что изменилось в его работе и жизни после переезда, Дмитрий рассказал «Зеркалу».

«Не было ощущения, что могу себе позволить семью»

До переезда в Польшу в 2022 году 37-летний Дмитрий успел сменить на родине несколько сфер. Начинал на предприятии по производству стройматериалов еще в 2014-м. Там работал инженером, отвечал за промышленную автоматизацию.

— Предприятие довольно крупное, больше 300 человек, — вспоминает он. — Но в целом, особенно в начале, все было довольно грустно: ни нормальной спецодежды, ни человеческого отношения начальства. Могли кричать, материться, предвзято относиться, говорить: «Мы тебя уволим». Это был такой агрессивный способ мотивации сотрудников. Из-за чего я часто был на нервах. Если бы меня таким увидели в Польше, отправили бы домой, так как это считается состоянием, небезопасным для работы на заводе.

Зарплата в 2014—2015 годах у Дмитрия была около 500 долларов. На тот момент мужчина жил с родителями, поэтому говорит, что на жизнь ему хватало. Но вот съехать от них такой доход не позволял.

— В лучшее время было около 700 долларов, — вспоминает собеседник. — Я уже точно не помню, на что хватало, но точно не на многое. Максимум получалось накопить, чтобы выехать в отпуск за границу. Собрать какую-то приличную сумму не мог. Поэтому не было ощущения, что я могу себе позволить семью и быть уверенным, что все будет в порядке. Понятно, что если есть квартира, то в принципе можно жить, пусть без особых излишеств и накоплений. А если еще и снимать жилье, то этих 700 долларов точно не хватило бы — разве что на еду и немного на одежду.

В 2016 году белорус ушел с завода и устроился в ІТ-компанию. Говорит, там его задачи были схожи, а вот доход вырос примерно на 100 долларов.

— Там я уже работал как программист, в офисе сидел. Самое ощутимое изменение было в том, что перестал ходить на смены, появился стандартный офисный график, — рассказывает он. — И вроде зарплата не сильно изменилась, по крайней мере, я не особо ощутил. Но зато появилось время на себя, свои хобби.

Так продолжалось, пока Дмитрий не решил перебираться в Польшу. Решение было вынужденным: из Следственного комитета пришла повестка в связи с событиями 2020 года. Мужчина решил не рисковать — и покинул страну.

«Никто на рабочих не кричит, не давит морально»

Переехав в Варшаву, белорус сначала работал «руками». Отучился в полицеальной школе на электрика, и первое время занимался этим.

— Так прошло два года. Конечно, в начале было сложно, пришлось учить язык и адаптироваться к новым реалиям, — делится он. — Потом у меня накопилось достаточно денег, чтобы несколько месяцев искать место по специальности, и я уволился. Подгадал так, чтобы это было начало осени, когда обычно меньше всего соискателей на рынке. В итоге понадобилось четыре месяца. И это при том, что я готов был переехать в любой город Польши.

В итоге белорус устроился на предприятие в сфере бумажной промышленности. Занимался все тем же — промышленной автоматизацией. По сути, задачей Дмитрия стало обслуживание оборудования и обеспечение его непрерывной работы.

— Здесь культура общения и производственная культура отличаются от наших, — рассказывает он. — Никто на рабочих не кричит, не давит морально, не оскорбляет. Если что-то такое будет, ты можешь пойти к HR (специалисту по управлению персоналом. — Прим. ред.), написать заявление и сделать начальнику очень больно. Или если к любому сотруднику будет предвзятое отношение по полу или национальности, тоже могут возникнуть проблемы. То есть нельзя просто сказать, что «вот эти украинцы плохо работают», так у нас никто не делает. И вообще я заметил, что отношение одинаковое, будь ты инженером или уборщиком — никто никого не станет унижать, высмеивать.

По словам собеседника, чувствуется разница и в том, как организован сам производственный процесс. Например, утверждает он, от людей не требуют переработок.

— Даже если ты во время смены все не сделаешь, приходит следующий сотрудник, и тебе руководство говорит: «Ага, вот это сделал, спасибо, молодец. Передай информацию сменщику и можешь идти домой, отдыхать», — описывает белорус отношение к сотрудникам завода. — В принципе у нас довольно простая структура. Есть инженеры-автоматики и непосредственный начальник. Почти нет никакого формализма, хотя компания довольно большая. То есть он включается, если нужно, чтобы что-то работало. Но в целом непосредственности гораздо больше.

«Здесь много заводов, один закрылся, другой открылся»

Зарплата белоруса тоже устраивала: в 2024 году на должности инженера он получал 12−15 тысяч злотых (9737−12 172 рублей по курсу Нацбанка на середину 2024 года) в зависимости от месяца.

— Это кардинально повлияло на мое спокойствие, — вспоминает мужчина. — Не 5000 злотых (3935 рублей по курсу Нацбанка на начало 2024 года. — Прим. ред.), которые я получал как электрик. Когда хватает только жилье снять, на скромное питание и сбережения. Отдыхаешь фактически совсем бесплатно: прогулки по парку, путешествия на один день в соседний город, чтобы без гостиницы. А с новой зарплатой я смог половину откладывать, и в то же время позволить себе заниматься своими хобби. Например, купить приставку, новые компьютерные игры. У меня есть фотоаппарат, я люблю фотографировать. Катаюсь на мотоцикле — теперь тоже могу это позволить.

В начале этого года Дмитрия повысили. Белорус стал начальником отдела, а его заработок с тех пор увеличился до 20 тысяч злотых в месяц. Сейчас это около 5300 долларов, или почти 16 тысяч рублей.

— Мне хватает, — коротко оценивает доходы он. — Могу чуть больше откладывать, чтобы накопить на первый взнос на ипотеку. Раньше тоже собирал деньги, но после повышения остается значительно больше. Теперь уже могу поехать в отпуск не только в Польшу, но и куда-то в новое место, на курорт.

Для того чтобы чувствовать себя полностью комфортно в Польше и быть уверенным в будущем, Дмитрий считает, что ему нужна подушка в 200 тысяч злотых (около 160 тысяч рублей по курсу Нацбанка на 15 мая 2025 года, или чуть больше 53 тысяч долларов). Пока этой суммы нет, и он к ней стремится. Но для спокойствия хватит и меньшего, уверен белорус.

— Когда нашел работу по специальности и стал получать 15 тысяч, то успокоился. А потом, когда накопил 20 тысяч злотых, понял, что все уже хорошо. И теперь уже не чувствую себя в безопасности, если на счету меньше этой суммы. Потому что, если вдруг что, на такие деньги можно несколько месяцев платить за аренду квартиры и будет оставаться на жизнь, — рассказывает он о своих подсчетах. — С другой стороны, вспоминаю, как жил в неделю на 500 злотых (310 рублей по курсу Нацбанка на конец 2022 года. — Прим. ред.), когда только приехал. Но тогда это воспринималось вообще иначе: я понимал, что оказался в безопасном месте, что уже просто за комментарий не посадят. Такой груз спал с плеч.

Помимо зарплаты, уверенности добавляет наличие бессрочного контракта, делится Дмитрий. А еще осознание, что в случае чего он всегда найдет работу.

— Здесь много заводов, один закрылся, другой открылся, — уверен он. — Я бы не сказал, что начинаешь чувствовать себя хорошо, когда начинаешь зарабатывать 15−20 тысяч злотых. Это приятно, правда. Но глобально это просто циферки на счету. Морально я почувствовал себя лучше, когда приехал сюда и перестал бояться. Когда просто нашел стабильную хорошую работу по специальности, которая нравится, где хорошее отношение руководства. Потому что деньги сами по себе решают не все. Если ты получаешь те же 20 тысяч, но у тебя нервная работа, постоянно все «горит», начальник грозит уволить, ты волнуешься постоянно — такая себе ситуация.

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