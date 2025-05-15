Сырский: Против Украины воюет группировка в 640 тысяч российских военных 4 15.05.2025, 22:04

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Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что боевые действия продолжаются и россияне, несмотря на дипломатические призывы, не отказываются от своих целей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Мы рассчитываем на достижение справедливого мира, однако сейчас активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км. Несмотря на дипломатические призывы, Россия не отказывается от достижения предыдущих целей на поле боя. Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение», — заявил Сырский во время заседания Совета Украина-НАТО, на котором он присутствовал в режиме видеоконференцсвязи в четверг, 15 мая.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что объединенная группировка войск РФ сейчас насчитывает до 640 тыс. человек. В то же время украинские военные ведут эффективную оборонительную операцию и наносят оккупантам значительные потери.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 22:00 14 мая ситуация на фронте остается напряженной. За сутки украинские военные зафиксировали 128 боевых столкновений по всей линии соприкосновения. Самым горячим остается Покровское направление.

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