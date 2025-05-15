Глава Минобороны Великобритании: Нужно усилить давление на Путина 1 15.05.2025, 22:21

Джон Хили призвал ужесточить санкции.

Диктатора России Владимира Путина, по мнению министра обороны Великобритании Джона Хили, следует принудить сесть за стол переговоров с помощью дальнейших санкций против России. «Мы должны действовать, мы должны оказывать давление на Путина, которое заставит его пойти на переговоры», - заявил Хили на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине в четверг, 15 мая, передает DW.

«Сегодня все взгляды мира обращены на Стамбул», - сказал Хили в связи с ожидаемыми переговорами между делегациями России и Украины в Турции. «Это день, который разоблачает Путина. Путин заявляет, что хочет мира, но он отказался от прекращения огня. Он говорит, что хочет вести переговоры, но даже не приехал на конференцию, которую сам же и предложил», - указал британский министр обороны, отметив, что «Путин может закончить войну уже завтра».

Борис Писториус также выразил мнение, что именно Путин держит в руках ключ к окончанию войны в Украине. «Он мог бы поехать в Стамбул и начать переговоры, он мог бы отдать приказ о прекращении огня, но ничего из этого не происходит», - заявил он.

«Можно подумать, что Путин пытается водить американского президента за нос, как на арене цирка, но Дональду Трампу это вряд ли понравится. Это, возможно, приведет к изменениям в курсе, который американская администрация избрала по отношению к Москве», - предположил Писториус.

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