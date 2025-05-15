Трамп допустил, что не поедет в Турцию 4 15.05.2025, 23:44

Президент США заявил, что, скорее всего, вернется в Вашингтон.

Американский президент Дональд Трамп, завершая визит в ОАЭ, заявил, что намерен в пятницу вернуться в США, хотя до этого допускал, что поедет в Турцию, где запланированы переговоры России и Украины.

«Мы завтра уезжаем. Пока пункт назначения неизвестен. <...> Вероятно, мы поедем назад в Вашингтон», — сказал он.

12 мая глава государства говорил, что может прибыть в Турцию, поскольку там будут два лидера — Владимир Путин и Владимир Зеленский. Он отмечал, что совершит визит, если это будет «полезно».

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