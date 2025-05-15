Трамп допустил, что не поедет в Турцию

Трамп допустил, что не поедет в Турцию4
- 15.05.2025, 23:44
Президент США заявил, что, скорее всего, вернется в Вашингтон.
Американский президент Дональд Трамп, завершая визит в ОАЭ, заявил, что намерен в пятницу вернуться в США, хотя до этого допускал, что поедет в Турцию, где запланированы переговоры России и Украины.
«Мы завтра уезжаем. Пока пункт назначения неизвестен. <...> Вероятно, мы поедем назад в Вашингтон», — сказал он.
12 мая глава государства говорил, что может прибыть в Турцию, поскольку там будут два лидера — Владимир Путин и Владимир Зеленский. Он отмечал, что совершит визит, если это будет «полезно».